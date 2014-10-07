به گزارش خبرنگار مهر، براساس برنامه اعلام شده از سوی بانک مرکزی اخذ کارمزد از دارندگان پایانه های فروشگاهی از 15 روز دیگر کلید می خورد، گرچه این موضوع مورد انتقاد مغازه داران، اصناف و بازاریان قرار گرفت و هیئت دولت نیز بر بررسی بیشتر آن در شورای پول و اعتبار تاکید کرده است، اما بانک مرکزی همچنان مصمم به اجرای این برنامه است.

با این وجود، نکته ای که اخیرا بسیار مورد انتقاد استفاده کنندگان از دستگاه های کارت خوان فروشگاهی قرار گرفته است، به نحوه استفاده از دستگاه ها باز می گردد که مشکلات بسیاری برای دارندگان کارت ها ایجاد کرده و منجر به کلاهبرداری هایی در استفاده از کارت خوان ها شده است.

در حال حاضر اغلب دارندگان دستگاه های کارت خوان فروشگاهی، این دستگاه ها را برای استفاده عموم در اختیار مشتریان قرار نمی دهند و خود فروشندگان با دریافت کارت و رمز بانکی، به اصطلاح کارت را می کشند که همین امر مقدمه ای برای سوء استفاده های مالی فراهم می کند.

این در حالی است که مسئولان بانکی و نیروی انتظامی همواره نسبت به اینکه کارت‌های بانکی و رمز آن را در اختیار فرد دیگری قرار ندهید، هشدار داده اند و آن را مقدمه ای برای کلاهبرداری های اینترنتی عنوان می کنند. با گسترش بانکداری الکترونیکی، سوء استفاده های اینترنتی نیز بیشتر شده است.

یکی از استفاده کنندگان از دستگاه های کارت خوان فروشگاهی به مهر گفت: اغلب فروشندگان دستگاه را در جایی قرار می دهند که مجبور می شویم برای استفاده از کارت، آن را در اختیار فروشنده قرار دهیم و در اغلب موارد رمز کارت خود را با صدای رسا اعلام کنیم که سایر افرادی که در آنجا حضور دارند نیز آن را می شوند. در برخی از موارد هم فیش خرید از کارت خوان توسط فروشنده به مشتری ارائه نمی شود.

اما در نقطه مقابل یکی از دارندگان این دستگاه ها به مهر گفت: برخی از افراد نحوه استفاده از دستگاه را نمی دانند و از فروشنده می خواهند که کارت را برای آنها بکشد، از سوی دیگر برخی از افراد قادر به استفاده نیستند و ممکن است که مشکلاتی برای دستگاه بوجود آورند، که در این صورت شرکت های پشتیبان به این سهولت برای ارائه خدمات و سرویس مجدد دستگاه به فروشگاه نمی آیند و بر این اساس مجبوریم که خودمان این کار را برای مشتری انجام دهیم.

به هر حال بارها مسئولان انتظامی کشور هشدار داده اند که حتی در زمان استفاده از دستگاه های خودپرداز هم به نحوی رمز کارت خود را وارد کنید که فردی که در کنار شما قرار گرفته آن را نبیند. کافی است یک هکر بتواند رمز کارت بانکی مشتریان یک بانک را هک کند.

با این اقدامات عملا اختیار حساب بانکی خود را به افرادی که می توانند از آن سوءاستفاده کنند واگذار می کنیم. یکی از مهمترین توصیه های بانکی این است که هنگام خرید از مغازه‌ها، رمز بانکی خود را شخصا وارد دستگاه کارتخوان کنید و از گفتن آن به فروشنده و دیگران خودداری کنید.

استفاده از فناوری های نوین بانکی، فرهنگ سازی برای آن را می طلبد و به نظر نمی رسد که نهادهای نظارت بر اصناف تاکنون دستورالعملی در این خصوص صادر کرده باشند و فروشندگان و دارندگان کارت خوان ها هم نسبت به آن بی توجه هستند.

حال با توجه به اینکه قرار است به زودی بانک مرکزی دریافت کارمزدها از کارت خوان‌ها را آغاز کند و با توجه به درآمدهای میلیاردی حاصل از آن بهتر است که بخشی از این درآمد را صرف فرهنگ سازی برای بانکداری الکترونیکی کند.