به گزارش خبرنگار مهر، تصویرگران ایرانی همچون سایر هنرمندان کشورمان نسبت به فجایعی که در منطقه خاورمیانه و کشتار مردم مظلوم و بی دفاع آن به ویژه کودکان صورت گرفته است، ساکت ننشسته اند و با خلق آثارشان به حمایت از آنها برخاسته اند.

تصویرگران ایرانی که همیشه به ارائه آثاری برای کودکان و نوجوانان شهره بوده اند، این بار موضوع کشتار کودکان خاورمیانه را برای تصویر کردن ایده هایشان برگزیدند و دایره مخاطبان خود را نیز از سطح کودکان و نوجوانان بیرون کشیده و آثارشان را برای همه مخاطبان کوچک و بزرگ به نمایش می گذارند.

در فراخوان این نمایشگاه درباره هدف از نمایش این آثار آمده است: «جنایت، خونریزی و کشتار غیر نظامیان و کودکان خاورمیانه در فلسطین، عراق، افغانستان، پاکستان و سوریه وجدان بشریت را می لرزاند و هنرمندان مسئول را به واکنش وامی دارد. ما در مقابل غمگینی و رنج فرزندان مشرق زیبا که گهواره تمدن و خاستگاه رویاهای بشریت است مسئولیم.»

«مشرق زیبای من غمگین است» عنوان این نمایشگاه است که روز جمعه 18 مهرماه در گالری لاله گشایش خواهد یافت.

این نمایشگاه با همکاری موسسه فرهنگی و هنری تصویرگران و گالری لاله برپا می شود و به مدت دو هفته آماده بازدید علاقه مندان خواهدبود.

همچنین این آثار به صورت مجازی در سایت موسسه فرهنگی و هنری تصویرگران نیز قابل مشاهده خواهد بود.