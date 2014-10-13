لیدا معتمد، یکی از اعضای انجمن تصویرگران در گفتگو با خبرنگار مهر و با اعلام این خبر گفت: « مشرق زیبای من غمگین است!»، عنوان نمایشگاهی است که به همت انجمن تصویرگران در حمایت از صلح و توجه به کودکان جنگزده و رنج‌دیده خاورمیانه برگزار شده است. ‎‎

به گفته مدیر گروه تصویرگری «دنیای عجیب»، انجمن تصویرگران، شهریورماه، طی فراخوانی از تمام تصویرگران داخل و خارج کشور دعوت کرد با شرکت در این نمایشگاه از این حرکت نوعدوستانه حمایت کنند و در نهایت بیش از 170 اثر از 130 تصویرگر به دبیرخانۀ انجمن ارسال شد که از میان آنها بیش از 130 اثر برای نمایش مجازی از طریق سایت انجمن انتخاب و از این میان 37 اثر از 37 تصویرگر برای نمایش در گالری لاله برگزیده شد.

‎ نمایشگاه«مشرق زیبای من غمگین است» تا 30 مهر به غیر از جمعه‌ها و روزهای تعطیل، از ساعت 9 تا 19 میزبان بازدیدکنندگان خواهدبود.علاقه‌مندان می‌توانند به نشانی خیابان فاطمی، جنب هتل لاله مراجعه کنند.



