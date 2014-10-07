حضور موفقیت آمیز همدان در اینچئون/ زیرساخت های ورزش همدان نیازمند تقویت

به گزارش خبرنگار مهر، در بازی‌ های آسیایی اینچئون کاروان ورزشی ایران شامل 227 ورزشکار مرد و 55 ورزشکار زن بود و این در حالی است که در دوره قبل این رقابت‌ ها کاروان ورزشی ایران 370 ورزشکار داشت که 284 نفر را ورزشکاران مرد و 86 نفر را ورزشکاران زن تشکیل می ‌دادند.

کاروان ورزشی ایران تاکنون از 15 دوره بازی‌ های آسیایی، 12 دوره حضور را تجربه کرده که حاصل آن کسب مجموع 363 مدال از 10715 مدال طلا، نقره و برنز توزیع شده و تنها یکبار میزبان این رویداد بزرگ قاره کهن بوده است.

در دوره گذشته کاروان ایران در بازی ‌های آسیایی گوانگ ژو با کسب 20 مدال طلا، 14 نقره و 25 برنز پس از کشورهای چین، کره و ژاپن، در مکان چهارم جدول رده‌ بندی قرار گرفت.

کشور چین از سال 1982 در جدول مدال‌ های بازی ‌های آسیایی اول بوده است و در سال 2010 نیز با 199 مدال طلا همین جایگاه را حفظ کرد.

در همین خصوص استان همدان به نسبت دوره گذشته بازی‌ های آسیایی که در گوانگ ‌ژو چین برگزار شد در این دوره از مسابقات ورزشکاران بیشتری را به اینچئون کره جنوبی اعزام کرده بود که نشان از پیشرفت ورزش و بالا رفتن سطح ورزشکاران همدانی داشت.

هفدهمین دوره بازی‌ های آسیایی در اینچئون از 28 شهریور ماه تا 12 مهر ماه برگزار شد و میثم مصطفی جوکار در رشته کشتی، آرمین تشکری در والیبال، آرزو حکیمی در قایقرانی، ساسان شهسواری و مه لقا جام‌ بزرگ در تیراندازی 5 ورزشکار استان همدان در بازی ‌های آسیایی 2014 اینچئون بودند.

حکیمی اولین مدال برنز کاروان ورزشی همدان را کسب کرد

آرزو حکیمی قایق سوار همدانی در بازی های آسیایی اینچئون کره جنوبی در رشته کایاک تک نفره 200 متر زنان به مقام سوم دست پیدا کرد و اولین مدال برنز کاروان ورزشی همدان را کسب کرد.

حکیمی از پدیده های قایقرانی همدان و کشورمان است که در سال 1390 به تیم ملی قایقرانی ایران دعوت شد و سه مدال طلا و یک مدال برنز در قهرمانی آسیا ۲۰۱۱ تهران ۱۳۹۰ و همچنین مقام چهارم در رقابت‌های جوانان جهان در آلمان ۲۰۱۱ کسب کرده‌ است.

پس از حکیمی میثم مصطفی جوکار کشتی گیر برجسته استان موفق شد با کسب مدال طلا شادی را برای کاروان ورزشی ایران و همدان به همراه بیاورد.

جوکار در 86 کیلوگرم در مرحله اول با نتیجه 11 بر یک مقابل ژانگ فنگ، نفر سوم آسیا از چین به برتری دست یافت و راهی یک‌ چهارم نهایی شد و در این مرحله نیز با نتیجه 10 بر صفر از سد پاوان کومار از هند گذشت و گام به نیمه‌ نهایی گذاشت.

جوکار در این مرحله هم با نتیجه 4 بر یک مقابل کیم گان یوک از کره‌ جنوبی به پیروزی دست یافت و جواز حضور در فینال را کسب کرد و در فینال با اقتدار و با نتیجه 14 بر 4 از سد یسبولات نورژام‌ بایف از قزاقستان گذشت و مدال طلا را بر سینه آویخت.

آرمین تشکری والیبالیست سرو قامت همدانی به همراه تیم ملی والیبال ایران به مقام قهرمانی بازی های آسیایی اینچئون کره جنوبی دست یافت و مدال طلای ارزشمندی را به گردن آویخت.

به این ترتیب حاصل کار ورزشکاران همدانی اعزامی به اینچئون کره جنوبی دو مدال طلا و یک برنز در رشته های کشتی، والیبال و قایقرانی بود.

در همین خصوص مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به درخشش ورزشکاران اعزامی همدان به بازی های آسیایی در گفتگو با مهر اظهار داشت: همدان با فراهم بودن زیرساخت‌ های عظیم ورزشی نظیر سالن سنگ ‌نوردی، سالن ورزشی شش هزار نفری انقلاب، سالن چند منظوره مجموعه ورزشی مریانج، پیست اسکی تاریکدره و بسیاری از اماکن ورزشی در سال‌ های اخیر به قطب ورزشی کشور تبدیل شده و در اکثر رشته‌ های ورزشی حرف‌ های زیادی برای گفتن دارد.

سیدعبدی افتخاری افزود: آمار کسب مدال ‌ها و عناوین مختلف ورزشی و اعزام ‌های متعدد ورزشکاران به تمامی رشته‌ ها دلیلی محکمی به جایگاه همدان در ورزش کشور است که این موضوع باعث شده که اکثر هیئت ‌های ورزشی همدان در ارزیابی‌ های فدراسیون ‌ها در جایگاه برتری قرار بگیرند و اردوهای تیم ملی به پاتوق ورزشکاران این استان تبدیل شده است.

وی با اشاره به مدال آوران مسابقات آسیایی گفت: آرزو حکیمی در رشته قایقرانی در سن مناسبی قرار دارد و از سرمایه های ورزش همدان محسوب می شود که می تواند در آینده در مسابقات المپیک پرچم جمهوری اسلامی ایران را بر افراشته کند و مدال های خوشرنگ تری را به دست آورد.

افتخاری یادآور شد: همچنین استان همدان از قطب های کشتی ایران است که در دوره گذشته در گوانگ ژو نیز صادق گودرزی موفق شده بود نقره کسب کند و در این دوره نیز میثم مصطفی جوکار دیگر کشتی گیر نامی استان موفق شد مدال طلا را برای کاروان ایران به ارمغان آورد.

مدیرکل ورزش و جوانان همدان با بیان اینکه والیبال در خون مردم همدان است گفت: اگر در محله های همدان گشت زده باشید با جوانانی پر شوری مواجه می شوید که والیبال بازی می کنند و قطعا با توجه به این رشته استعدادهای زیادی در همدان پیدا خواهد شد و آرمین تشکری والیبال سرو قامت همدانی موفق شد نقش مثبتی در قهرمانی والیبال ایران داشته باشد و به همراه تیم ملی مدال طلا را بر گردن بیاویزد.

در بازی های پارا آسیایی نیز ورزشکاران همدانی شانس کسب مدال زیادی دارند

وی با اشاره به بازی های پارا آسیایی بیان کرد: دومین دوره بازی‌ های پارا آسیایی از 26 مهر ماه به میزبانی کره جنوبی در شهر اینچئون آغاز می‌ شود که البته رشته های فوتبال 7 نفره و بسکتبال با ویلچر 3 روز زودتر مسابقات خود را آغاز خواهند کرد و دوم آبان ماه به پایان خواهد رسید.

افتخاری عنوان کرد: کاروان ایران شامل 145 مرد و 56 زن در 16 رشته ورزشی در دومین دوره این رقابت‌ ها شرکت خواهد کرد که علیرضا خلیلی در شنا ، زهرا نجاتی عارف در والیبال نشسته و حمید اسلامی در دومیدانی نابینایان و کم بینایان سه نماینده استان در بازی‌ های پارا آسیایی 2014 اینچئون کره جنوبی می‌ باشند.

مدیرکل ورزش و جوانان همدان در پایان گفت: در بازی های پارا آسیایی نیز ورزشکاران اعزامی از استان همدان از شانس های کسب مدال برای کاروان ایران هستند.