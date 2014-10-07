نشست "گسترش ناتو به شرق و تبعات امنیتی آن بر ایران" در خبرگزاری مهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست روسیه و گسترش ناتو به شرق با حضور دکتر امیرعباس لطفی کارشناس اوراسیا و دکتر شعیب بهمن استاد دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل قفقاز و اوراسیا در خبرگزاری مهر برگزار شد.



کارشناسان اوراسیا در این نشست به بررسی عوامل داخلی و خارجی بروز تنش ها و بحران اخیر در اوکراین، نقش کشورهای اروپایی در تشدید تنش ها در این کشور و همچنین اهداف اروپایی ها از پیوستن اوکراین به ناتو و پیامدهای پیوستن احتمالی بر اوضاع امنیتی منطقه پرداختند.



دکتر امیرعباس لطفی و دکتر شعیب بهمن در این نشست تاثیر تحریم ها بر آینده همکاری اقتصادی روسیه و اتحادیه اروپا با توجه به در پیش بودن فصل سرما و همچنین همکاریهای آینده تهران و مسکو در پی تحریم ها را مورد بررسی قرار دادند.

در این نشست پیشینه گسترش ناتو به شرق و مصادیق این گسترش در حوزه های بالتیک و بالکان و اینکه آیا احتمال پیوستن اوکراین به ناتو وجود دارد یا خیر، مورد ارزیابی قرار گرفت.

در بخش دیگری از این نشست به گفتگو در این باره پرداخته شد که آیا گسترش ناتو به شرق برای ایران فرصت است یا تهدید؟ کارشناسان همچنین تاثیرات گسترش ناتو به شرق را بر امنیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و به تدابیری پرداختند که تهران می تواند در این زمینه در پیش بگیرد.

دکتر امیرعباس لطفی و دکتر شعیب بهمن همچنین تاثیر گسترش ناتو به شرق بر روابط ایران و روسیه را بررسی کرده و به تشریح این موضوع پرداختند که آیا روسیه اساسا روابط با ایران را بر روابط با غرب ترجیح می دهد یا خیر.

کارشناسان اوراسیا در این نشست همچنین به بررسی این موضوع پرداختند که آیا ممکن است در نتیجه گسترش ماموریت های ناتو به شرق گسستی در این پیمان ایجاد شود یا خیر.

مشروح این نشست متعاقبا منتشر می شود.