جاده کرمان – کوهپایه و ۲۵ کیلومتر تا حادثه؛ وعده هایی که به مقصد نرسید

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: جاده کرمان به کوهپایه، به عنوان یکی از پرترددترین محورهای مواصلاتی شهرستان کرمان، نه تنها مسیری برای دسترسی به منطقه ییلاقی و گردشگری کوهپایه محسوب میشود، بلکه به دلیل قرارگیری در مسیر تردد هزاران خودروی سبک و سنگین، نقشی حیاتی در تردد مردم روستاهای این منطقه ایفا میکند.
منطقه کوهپایه از قطبهای گردشگری و کشاورزی استان کرمان به شمار میرود که در فصول مختلف سال، پذیرای گردشگران بسیاری از نقاط مختلف استان کرمان و کشور است.
این محور ۲۵ کیلومتری، با وجود حجم بالای تردد، همچنان یک جاده کمعرض، پرپیچوخم و با شیبهای تند باقی مانده است.
وعدههایی که روی زمین ماند
داستان دو بانده شدن محور کرمان - کوهپایه، قصهای قدیمی و تکراری در میان پروژههای ناتمام استان کرمان است.
این پروژه برای اولین بار در سال ۱۳۸۸ در دستور کار قرار گرفت و تسریع در اجرای این طرح در آن سال مورد تأکید قرار گرفت؛ اما نقطه عطف این طرح، سوم خرداد سال ۱۳۹۳ بود؛ زمانی که در زمان تصدی استانداری علیرضا رزمحسینی، فاز اول باند دوم این جاده به طول ۱۱ کیلومتر با حضور استاندار وقت افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
قرار بود به زودی، ۱۲ کیلومتر باقیمانده این مسیر نیز دو بانده شود و مسافران از یک جاده ایمن بهرهمند گردند، اما از آن روز تا کنون، سه رئیسجمهور و بیش از شش وزیر بر سر کار آمده و رفتهاند، اما ۱۰ باقیمانده این پروژه همچنان درجا میزند.
در شهریور ۱۳۹۸، سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان اعلام کرد که از ۲۵ کیلومتر این محور، تنها ۱۰ کیلومتر دو بانده شده و ۳ کیلومتر دیگر با پیشرفت فیزیکی حدود ۵۰ درصد در حال تبدیل به بزرگراه است.
وی وعده داد که عملیات دو باندهسازی ۱۲ کیلومتر باقیمانده از سال آینده آغاز خواهد شد؛ در آن زمان، ۱۵۰ میلیارد ریال برای این پروژه هزینه شد و برای اتمام آن، ۳۵۰ میلیارد ریال دیگر نیاز بود.
سالها گذشت و وعدهها یکی پس از دیگری تکرار شد تا در سوم اردیبهشت ۱۴۰۳، اعلام شد که اعتبارات لازم جذب شده و پروژه تا پایان سال به اتمام میرسد؛ اما یک سال و نیم بعد، هنوز هیچ نشانهای از آسفالتتازه در این مسیر دیده نشد.
در مهر ۱۴۰۴، مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان از تأمین مالی ۱۰۰ درصدی این پروژه به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال از محل مالیاتهای نشاندار خبر داد، اما این اعتبار نیز نتوانست سرعت اجرای طرح را افزایش دهد.
آمار تلخ تصادفات؛ جادهای که قربانی میگیرد
نتیجه این تأخیرها و بیتوجهیها، چیزی جز انبوهی از تصادفات و تلفات جانی نبوده است.
آمارها نشان میدهد که حوادث رانندگی در این مسیر همواره رشد صعودی داشته است.
وجود پیچهای متوالی، عرض کم جاده، سرقت تابلوها و علائم هشداردهنده و نبود دوربینهای کنترل سرعت، از جمله عوامل اصلی این مشکل است.
دادستان کرمان در بازدید میدانی از نقاط حادثهخیز این محور، با اشاره به سؤالات مطرحشده درباره ترکفعلهای احتمالی، تأکید کرد که ابتدا باید مشخص شود که آیا بودجهای به این پروژه اختصاص یافته که عملیاتی نشده باشد یا اساساً بودجهای برای آن وجود نداشته است.
با وجود تأمین اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریالی از محل مالیاتهای نشاندار در مهر ۱۴۰۴ و اختصاص بودجههای استانی و ملی در سالهای مختلف، همچنان شاهد کندی پیشرفت و تداوم خطرات در این محور هستیم.
این وضعیت نشان میدهد که مشکل تنها به کمبود اعتبار محدود نمیشود و عوامل دیگری از جمله ضعف در مدیریت پروژه، نبود نظارت کافی و عدم هماهنگی بین دستگاههای اجرایی نیز در این تأخیر بیتأثیر نبوده است.
لزوم دو بانده شدن؛ ضرورتی انکار ناپذیر
حاج رضا، یکی از معتمدان و قدیمیهای کوهپایه که بیش از نیم قرن در این منطقه زندگی کرده است، میگوید: من یادم میآید زمانی این جاده خاکی بود و تردد با سختی زیادی انجام میشد؛ بعداً که آسفالت شد خوشحال شدیم، اما روز به روز بر تعداد خودروها افزوده شد و جاده همان جاده قدیمی باقی ماند.
وی با ابراز تاسف از تبدیل شدن مزارع کوهپایه به ویلا و هجوم شهرنشینان به روستاها و افزایش ترافیک این جاده می افزاید: سال ۱۳۹۳ وقتی فاز اول دو بانده شدن افتتاح شد، همه ما فکر کردیم بالاخره مشکل حل میشود، اما از آن سال تا امروز که چندین سال میگذرد، نه تنها پیشرفت قابلتوجهی در بخش باقیمانده ندیدیم، بلکه شاهد افزایش تصادفات و تلفات جانی هم بودیم.
معلمی که هر روز با خطرات جاده دستوپنجه نرم میکند
مریم، معلم یکی از مدارس کوهپایه است که سال هاست هر روز برای تدریس به کرمان رفتوآمد میکند و از نزدیک شاهد خطرات و مشکلات جاده بوده است.
او میگوید: در ایام برگزاری مدارس من هر روز صبح زود از کوهپایه به سمت کرمان حرکت میکنم و عصر برمیگردم و در این سالها، بارها شاهد تصادفات در این جاده بودهام.
او می افزاید: من به عنوان یک معلم که وظیفه دارم به دانشآموزانم آرامش و امنیت را آموزش دهم، خودم هر روز با اضطراب و نگرانی از این جاده عبور میکنم.
این معلم تصریح می کند: مسئولان هر سال وعده میدهند و سال بعد همان وعدهها را تکرار میکنند، از آنها میخواهم که این بار به جای وعده، عمل کنند و هر چه سریعتر این جاده را ایمنسازی کنند تا دیگر شاهد قربانیهای بیگناه در این مسیر نباشیم.
محمد، جوان تحصیلکرده و فعال اجتماعی با اشاره به اهمیت این جاده برای آینده کوهپایه میگوید: کوهپایه پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یک قطب گردشگری در استان کرمان دارد و آبوهوای خوب، طبیعت بکر، باغات میوه و گردو و جاذبههای گردشگری متعدد، همه در اینجا جمع شده است؛ اما تا زمانی که جادهای امن و استاندارد نداشته باشیم، هیچ گردشگری رغبت نمیکند به این منطقه سفر کند.
وی می افزاید: من در سفرهایی که به استانهای دیگر داشتهام، دیدهام که چگونه یک جاده خوب میتواند رونق اقتصادی و اجتماعی را به یک منطقه برگرداند، چرا کرمان نباید چنین باشد؟ ما از مسئولان انتظار داریم که به جای وعدههای تکراری، با جدیت پیگیر این پروژه باشند.
برنامه ریزی برای تامین اعتبار جاده کوهپایه
استاندار کرمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای این پروژه می گوید: تامین اعتبار جاده کوهپایه جزو پروژه های امسال است.
محمدعلی طالبی، با اشاره به اینکه کوهپایه از مناطق گردشگری شهرستان کرمان محسوب می شود می افزاید: امیدوارم به زودی این کار را شروع کنیم و در خصوص دکل های مخابراتی در این مسیر هم پیگیری های لازم انجام شده است، اما حجم عقب ماندگی استان در این زمینه به قدری بالاست که حل کامل نیازمند تامین اعتبارات زیادی می باشد.
وی ادامه می دهد: تلاش خود را به کار می گیریم که نقاط حادثه خیز در این محوز حذف و پس از سال ها این پروژه نیمه تمام تکمیل شود.
باید گفت آنچه امروز بیش از هر چیز ضرورت دارد، عزم جدی و هماهنگ میان دستگاههای اجرایی، نظارت مستمر بر روند اجرای پروژه و شفافسازی در هزینهکرد اعتبارات تخصیصیافته است.
شهروندان کرمانی و مسافران بسیاری که هر روز از این محور تردد میکنند، حق دارند پس از بیش از یک دهه انتظار، شاهد بهرهبرداری از یک جاده ایمن و استاندارد باشند.
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