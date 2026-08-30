مقدم: هشتم شهریور سند ایستادگی در برابر تروریسم کور است

احمد علی مقدم، در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت هشتم شهریورماه سالروز فاجعه انفجار دفتر نخستوزیری و روز ملی مبارزه با تروریسم، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان محمدعلی رجایی و حجتالاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد باهنر، به تبیین ویژگیهای شخصیتی، مبانی فکری و ریشههای تشکیلاتی این دو شهید والامقام پرداخت.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی هشتم شهریور سال ۱۳۶۰ اظهار داشت: واقعه هشتم شهریور تنها یک ترور کور فیزیکی نبود، بلکه تلاش مذبوحانه اتاقهای فکر استکبار جهانی و ایادی سرسپرده آنان یعنی منافقین کوردل برای متوقف ساختن قطار خدمترسانی دولتی بود که تمام ارکان خود را بر پایه تقوا، اخلاص، سادهزیستی و مردمداری بنا نهاده بود.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با تأکید بر پیشینه تشکیلاتی و مبارزاتی این دو چهره ماندگار گفت: شهیدان رجایی و باهنر هر دو از رویشهای اصیل و استوانههای فکری و اجرایی حزب موتلفه اسلامی در دوران اختناق ستمشاهی بودند و پیوند عمیق این دو بزرگوار با اندیشههای حضرت امام خمینی (ره) و همراهی مستمر آنان با نیروهای خط مقدم مبارزه در موتلفه اسلامی شخصیتی از آنان ساخت که سیاست را ابزاری برای اعتلای کلمه حق و خدمت خالصانه به محرومان، نه نردبانی برای دستیابی به قدرت و مطامع دنیوی می دانستند.
این کارشناس سیاسی تصریح کرد: شهید رجایی با سلوک مردمی و روحیه سادهزیستی بینظیر و شهید باهنر با نبوغ فکری، ژرفای فرهنگی و ساماندهی تشکیلاتی ترکیبی بیبدیل از مدیریت کارآمد، مخلصانه و انقلابی را به نمایش گذاشتند که پس از گذشت دههها همچنان معیار و شاخص راستین دولت اسلامی شناخته میشود.
دبیر حزب موتلفه اسلامی استان کرمان با اشاره به توطئههای پیچیده جریان نفاق در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: دشمنان تصور میکردند با حذف فیزیکی چهرههای نخبه و متعهدی چون رجایی و باهنر نظام نوپای جمهوری اسلامی دچار فروپاشی مدیریتی خواهد شد، غافل از اینکه خون پاک این شهیدان ریشههای شجره طیبه انقلاب را مستحکمتر ساخت و چهره پلید نفاق و حامیان غربی آنان را نزد ملتهای آزاده جهان رسوا کرد.
مقدم، اضافه کرد: امروز ملت ایران در حالی روز مبارزه با تروریسم را گرامی میدارد که خود از بزرگترین قربانیان تروریسم دولتی و سازمانیافته در جهان می باشد و با تقدیم بیش از ۱۷ هزار شهید ترور همواره سرافرازانه در خط مقدم مقابله با افراطگرایی و جنایت ایستاده است.
این تحلیلگر سیاسی در پایان سخنان خود با تأکید بر لزوم انتقال پیام و شیوه مدیریتی شهیدان رجایی و باهنر به نسل جوان و مدیران اجرایی کشور بیان کرد: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به احیای روحیه جهادی، پرهیز از اشرافیگری، پاکدستی، مردمباوری و وفاداری تشکیلاتی به آرمانهای انقلاب و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) نیاز دارد.
وی، افزود: راه تجلیل واقعی از شهیدان رجایی و باهنر، پیادهسازی سبک مدیریتی و اخلاق حکمرانی آنان در جهت گرهگشایی از مسائل معیشتی و اقتصادی مردم و تداوم مسیر پیشرفت و عدالت است.
نظر شما