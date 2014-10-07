مهدی باقری، معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار دو بازی رایانه‌ای ازسوی این معاونت خبر داد و افزود: در «ایران‌شناسی»، دارا و سارا به نقاط مختلف ایران سفر می‌کنند و با آداب و رسوم، موسیقی، غذا و طرز لباس پوشیدن مردم هر منطقه آشنا می‌شوند. بچه‌ها هم با دارا و سارا سفر می‌کنند و شهرها و استان‌های مختلف سرزمین خود را می‌شناسند.

او همچنین به تولید بازی رایانه‌ای با عنوان «سبک زندگی» اشاره و بیان کرد: در قالب این بازی بچه‌ها را به طور غیرمستقیم با مفاهیم دینی و ارزش‌های اخلاقی چون احترام به پدر و مادر و مهربانی و انسان‌دوستی آشنا می‌کنیم. یکی دیگر ازبخش‌های این بازی رایانه‌ای، آشنایی با بازی‌های قدیمی چون «هفت سنگ» است که می‌تواند سه نسل را دور هم جمع کند.

به گفته باقری، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تاکنون 45 بازی رایانه‌ای تولید کرده که دو عنوان «سبک زندگی» و«ایران‌شناسی» نیز تا پایان سال 93 به فهرست این بازی‌ها افزوده می‌شوند.