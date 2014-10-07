به گزارش خبرنگار مهر، برنامه تخصصی «مجله تئاتر» فردا چهارشنبه 16 مهر ساعت 23:20 با حضور شهرام کرمی مدیر مرکز هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و همچنین دبیر سومین جشنواره تئاتر شهر، روی آنتن می‌رود.

در این برنامه همچنین در راستای بررسی جشنواره تئاتر شهر، رضا حداد کارگردان نمایش «کسی نیست که داستان‌ها را به یاد آورد» در برنامه حاضر خواهد شد.

با حضور این کارگردان نمایشی در «مجله تئاتر»، قابلیت‌ها و ظرفیت‌های فرهنگسراهای تهران در راستای تولید و اجرای هنرهای نمایشی بررسی خواهد شد؛ فرهنگسراهایی که کاربرد سخنرانی، همایش و مراسم‌های خاص را در خود دارد.