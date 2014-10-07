به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی بی سی نیوز، از ميان 12 نویسنده كانادایی كه به فهرست اولیه جایزه گیلر راه يافته بودند، گروه داوري 6 نويسنده را وارد مرحله نهايي كرد.

اين جايزه كه به مبلغ 100 هزار دلار از سوی اسكاتیا بانك اهدا می‌شود، گرانترین جایزه ادبي كانادا است.

گروه داوري اين كتاب ها را به عنوان فيناليست‌هاي سال 2014 انتخاب كرده است:

- «خائنان» نوشته ديويد بزموزگيس از انتشارات هارپر كالينز كانادا

- «بگو» نوشته فرانسيس ايتاني از انتشارات هارپر كالينز كانادا

- «ما راهنماها» نوشته شان ميشلز از انتشارات رندوم هاوس كانادا

- «دختري كه شنبه شب بود» نوشته هيتر اوينل از انتشارات هارپر كالينز كانادا

- «همه غم هاي كوچك من» نوشته ميريام تاوز از انتشارت ناپف

- «سرانجام آشوين رائو» نوشته پادما ويسواناتان از انتشارات رندوم هاوس كانادا

جك رابینوویچ بینانگذار این جایزه در سال 1994 (كه آن موقع با اهدای 25 هزار دلار به نفر برنده شروع شد) این جایزه را به یاد همسر فقیدش دوریس گیلر ویراستار ادبی پایه نهاد.

وي ماه پيش اعلام كرد مبلغ این جایزه امسال دو برابر شده و از 50 هزار دلار پیشین به 100 هزار دلار افزایش یافته است، به هر یك از راه یافتگان به فهرست نهایی نیز به جای 5 هزار دلار 10 هزار دلار اهدا می‌شود.

به اين ترتيب «در انتظار مرد» نوشته آرجون باسو، «نوآوری‌های آمریكایی» نوشته ریوكا گالچن، «ببین چطور راه می‌رویم» نوشته جینفر لاوگراو، «حركت به سمت جلو یك وری مثل خرچنگ» نوشته شانی موتو، «بهشت و هر جایی دیگری» نوشته كیت پیج و «اكتبر من» نوشته كلیر هولدن راتموت از راه يافتن به دور نهايي بازماندند.

فهرست اوليه امسال تركيبي از هر دو گروه نويسندگان ؛ هم نويسندگان تازه كار و هم نويسندگان باسابقه بود از اين ميان ميريام تاوز و ديويد بزموزگيس پپيش از اين نيز فيناليست دريافت اين جايزه شده بودند. اما ديگر فيناليست ها براي اولين بار اين تجربه را كسب كرده اند.

ايتاني نويسنده 72 ساله پيش از اين موفق به دريافت جايزه كشورهاي مشترك المنافع شده است و اونيل با رمان اولش با عنوان «لالايي‌هايي براي جرايم‌ كوچك» در سال 2007 جايزه كتابخوانان كانادا را به خانه برد.

نام برنده اين رقابت در جشن گيلر كه دوشنبه 10 نوامبر برگزار مي‌شود، اعلام خواهد شد.