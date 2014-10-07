طرح تدوین اطلس جامع صنایع دستی استان اردبیل پیشنهاد شد

علیرضا دباغ عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با توجه به گستره و تنوع صنایع دستی تدوین این اطلس ضرورت دارد و می تواند به عنوان یک مجموعه جامع و کامل از اطلاعات صنایع دستی استان مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته دباغ عبداللهی این اطلس مرجع قابل قبولی برای محققان خواهد بود و از همین رو اجرای درست آن زمان بر و هزینه بر است.

وی افزود: پیشنهاد این طرح در شورای پژوهش اداره کل در دست بررسی است و با توجه به حجم رقمی اجرای آن در صورت تصویب در واقع کل اعتبارات پژوهشی اداره کل را به خود اختصاص خواهد داد.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی استان در خصوص برگشت اعتبارات پژوهشی و بی استفاده ماندن آن اضافه کرد: برگشت به خاطر قصور اداره کل نیست و سال گذشته تلاش زیادی برای جذب صورت رفت.

وی تاکید کرد: امسال طرح های جامع را سریعتر پیشنهاد کردیم و رابطی جهت دریافت رمز ثبت طرح از سایت نهاد ریاست جمهوری انتخاب شده تا بتوانیم امسال اعتبارات پژوهشی را جذب کنیم.

دباغ عبداللهی ابراز امیدواری کردبا جذب زمینه برای انجام پروژه های پژوهشی از جمله اطلس گردشگری فراهم شود.

به گفته این مسئول از 35 هنر دستی شناسایی شده در کشور، 65 مورد در استان اردبیل وجود دارد که از این تعداد نیز 19 مورد برخوردار از سود اقتصادی است.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی استان تصریح کرد: گلیم بافی، ورنی، چرم و مصنوعات چرمی، معرق، منبت و مشبک چوب، تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و ملیله نقره و مس از این دست هنرها است.

دباغ عبداللهی تاکید کرد: در اطلس جامع پیدایش هنر، ابزار و وسایل مورد نیاز، گستره تولید، تعداد هنرمندان و نحوه تولید و تمامی اطلاعات مرتبط با یک هنر دستی گردآوری می شود.