به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدتقی پورمحمدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه مرند با اشاره به حمله به غیرنظامیان و هدف قرار گرفتن یک مراسم عروسی اظهار کرد: این اقدامات، نشانه آشکار سقوط اخلاقی و انسانی دولت آمریکا و سندی روشن از خوی وحشی‌گری، بی‌باکی و بی‌شرمی واشنگتن است.

وی با انتقاد از مدعیان حقوق بشر در جهان افزود: کسانی که همواره از حقوق بشر سخن می‌گویند، در برابر هدف قرار گرفتن مردم عادی و اماکن امن سکوت کرده‌اند و این رفتار، دوگانگی در ادعاها و عملکرد آنان را آشکار می‌کند.

امام جمعه مرند ادامه داد: در جریان این حملات، مکان‌هایی همچون ورزشگاه‌ها، مدارس، اماکن امن و محل برگزاری جشن‌های مردمی مورد هدف قرار گرفته‌اند و این اقدامات با ادعاهای حقوق بشری مدعیان آن در تضاد آشکار است.

پورمحمدی با تأکید بر اهمیت تقوا در زندگی فردی و اجتماعی گفت: تقوا تنها به عبادات فردی محدود نمی‌شود، بلکه باید در تمام عرصه‌های زندگی، مدیریت و مسئولیت‌های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به آموزه‌های حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) درباره ضرورت تقوا افزود: انسان مؤمن باید در همه شرایط خداوند را ناظر بر اعمال خود بداند و این نگاه باید در رفتارهای اجتماعی، نحوه مدیریت امور و چگونگی برخورد با مردم نیز نمود پیدا کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: مسئولیت انسان در برابر دیگران تنها به محیط کار و جایگاه مدیریتی محدود نیست، بلکه رعایت حقوق مردم و حتی توجه به حقوق موجودات زنده نیز از مصادیق مسئولیت و تقوای الهی است.

۱۷ شهریور؛ نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی

امام جمعه مرند در ادامه خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به مناسبت‌های تاریخی و مذهبی، یاد و خاطره شهید آیت‌الله قدوسی و شهدای ۱۷ شهریور را گرامی داشت.

وی با بیان اینکه ۱۷ شهریور از نقاط عطف مبارزات ملت ایران علیه رژیم پهلوی بود، خاطرنشان کرد: خون شهدای این واقعه در مسیر پیروزی انقلاب اسلامی نقش تعیین‌کننده‌ای داشت و فداکاری آنان زمینه‌ساز شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی شد.

پورمحمدی تأکید کرد: امنیت، استقلال و اقتدار امروز کشور حاصل ایستادگی و فداکاری شهیدان و ملت ایران است و باید یاد و آرمان‌های آنان همواره زنده نگه داشته شود.

وی در پایان برای سلامتی و طول عمر رهبر معظم انقلاب، پیروزی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نابودی دشمنان اسلام دعا کرد.