برگزاری ششمین جشنواره استانی ورنی در برندسازی این محصول موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صدیقی ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی جشنواره استانی ورنی در اهر اظهار داشت: ورنی بافی به عنوان یکی از مشاغل اصلی روستائیان و عشایر زحمتکش منطقه بشمار می رود که در این راستا حمایت از این محصول توجه جدی مسئولان دست اندرکار ذیربط را می طلبد.

وی ادامه داد: ورنی بافی یکی از صنایع دستی سنتی زنان و دختران غیور عشایر و روستائیان منطقه ارسباران است که حمایت از تولید این محصولات موجب اشتغال پایدار در منطقه می شود.

صدیقی با اشاره به تاثیر برگزاری ششمین جشنواره استانی ورنی در برندسازی این محصول به نام این منطقه گفت: برگزاری ششمین جشنواره استانی ورنی یک گام عملی برای معرفی و شناساندن توانمندی های شهرستان در تولید صنایع دستی عشایری بخصوص ورنی است.

وی افزود: تلاش ما بر این است که با راه اندازی دبیرخانه دائمی ورنی در شهرستان اهر و اختصاص ردیف اعتباری جشنواره ورنی تداوم پیدا کرده و در سالهای آتی به صورت ملی و بین المللی برگزار شود.

فرماندار اهر تلاش های انجام شده در جهت برندسازی این محصول بنام منطقه را گامی در جهت حمایت اصولی و برنامه ریزی در تولیدات صنایع دستی بخصوص ورنی عنوان کرد.

صدیقی در پایان اظهار داشت: تأمین مواد اولیه مرغوب، اعطای تسهیلات بانکی کم بهره، بیمه ورنی بافان، بازاریابی مناسب برای محصولات، خرید مستقیم و تضمینی تولیدات آن و حذف واسطه ها یک راهکار عملی برای توسعه و تقویت صنایع دستی شهرستان است.