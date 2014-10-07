به گزارش خبرنگار مهر، «گن تي تاوانجو» متولد 1973 در آلباني يكي از هنرمندان مجسمه ساز شركت كننده در ششمين سمپوزيوم بين المللي مجسمه سازی تهران است که اثری را با عنوان «هیپنوز» برای این سمپوزیوم ساخته است.

این هنرمند آلبانیایی تبار در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اثری که در این سمپوزیوم خلق کرده است توضیح داد: سعي كردم طرحي كه براي اجرا در اين سمپوزيوم انتخاب مي‌كنم متناسب با فرهنگ ايران باشد. اسم اثر من «هيپنوز» است كه دارای 2 سطح خودآگاه و ناخودآگاه است. به نظرم در ايران با توجه به مذهبي بودن مردم به اين موضوع خيلي توجه مي شود. لحظه اشتراك خودآگاه و ناخودآگاه براي من در اين اثر اهميت داشته و فكر مي كنم اين اشتراكي است كه بين فرهنگ كشور من با ايران هم وجود دارد. در واقع مفهوم اين اثر براي رسيدن به تعالي و يك سطح بالاتر است.

اين هنرمند مجسمه ساز درباره جانمايي اثرش در تهران هم گفت: براي من جانمايي اثرم بسيار اهميت دارد و دوست دارم مكان معروف و پر رفت و آمدي باشد. به نظرم نصب اين مجسمه در فضاهاي دانشگاهي بسيار مناسب است تا دانشجويان در مورد آن فكر كنند و دريابند كه چه مي خواهد بگويد.

تاوانجو در مورد آثار ارائه شده از سوي هنرمندان مجسمه ساز ايراني در اين سمپوزيوم بیان کرد: در كل ايده ها در اين سمپوزيوم قوي‌تر شده و هنرمندان با تكنيك بالاتري نسبت به سایر سمپوزیوم ها كاركرده اند.

وي با تأکید بر اهمیت ارتباط هنرمند با فضایی که قرار است اثرش در آن جا نصب شود یادآور شد: اين مساله مهمي است كه هنرمند با فضايي كه در آنجا كار مي كند ارتباط خوبي برقرار كند، چرا كه اين موضوع در كارش بسيارتاثيرگذار است. مردم ايران از نظر من بسيار دوست داشتني هستند و من واقعا ًاحساس كردم در خانه خود هستم و حس خوبي از اينجا بودن داشتم.

این مجسمه ساز آلبانیایی تبار همچنین تأکید کرد: مجسمه هايي كه در اينجا و در كنار مردم ساخته مي شوند بايد در جاهايي نصب شوند كه بتوانند با مردم ارتباط خوبي برقرار كنند. رعايت اين نكته هم ضروري است كه آثار با فرهنگ مكاني كه در آن جانمايي مي شوند در ارتباط باشند.

گن تی تاوانجو، دانش آموخته رشته مجسمه سازي در ایتالیاست و در كارنامه اين هنرمند مديريت و عضويت در چندين موسسه بين المللي مجسمه سازي در ايتاليا، آلباني و چين و شركت در بيش از 30 نمايشگاه ملي و بين المللي از سال 1996 دیده می شود که نصب بيش از 50 اثر در اماكن عمومي و كلكسيون هاي خصوصي در كشورهاي مختلف و حضور در بيش از 40 سمپوزيوم ملي وبين المللي از آن جمله است.