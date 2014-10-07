به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت فوتبال آرارات به همین مناسبت پنجشنبه هفدهم مهرماه ساعت 16 از تیم استقلال تهران برای برگزاری یک باز دوستانه دعوت به عمل آورده است. ورود تماشاگران برای این بازی رایگان است.

پیش از شروع این بازی که در ورزشگاه اختصاصی آرارات برگزار خواهد شد، قرار است مراسم رونمایی از پیراهن این تیم با حضور مسئولان وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ، باشگاه استقلال، باشگاه های تهرانی، پیشکسوتان فوتبال و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شود.

هدایت تیم فوتبال آرارات بر عهده ماسیس هاکوپیان، بازیکن سابق این تیم است و وازگن صفریان، ادموند بزیک و فرد ملکیان، کادر فنی را تکمیل می کنند.

