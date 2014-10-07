جایگاه شیلات در هرمزگان مغفول واقع شده است/اختصاص 200 میلیون یورو برای خرید شناورهای صید صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادري بعد از ظهر سه شنبه در نشست ستاد توسعه شیلات استان هرمزگان با اشاره به ظرفیتهاي گسترده اين استان در زمينه شيلات، عنوان كرد: این استان همجوار با خلیج فارس و دریای عمان است و از 15 جزيره خلیج فارس 14 جزیره در هرمزگان وجود دارد.

وي ادامه داد: در توجه به ظرفيت هاي شيلات هرمزگان غفلت شده و بايد در زمينه توسعه شیلات اين استان بیشتر کار کنیم و همه سازمان های مربوطه بايد در اين امر درگیر شوند و به مباحث صیادی استان كمك كنند.

استاندار هرمزگان همچنين با اشاره به فواید مصرف ماهی از جمله تاثير آن در کاهش بیماری های قلبی، كاهش پوکی استخوان و سلامت دندان، افزود: شیلات باید در این زمینه فرهنگ سازی کند تا مردم با فوايد مصرف آبزيان بيشتر آشنا شوند.

جادري تصريح كرد: جایگاه بسيار مهم استان هرمزگان در بحث شیلات مغفول واقع شده و باید برنامه مدوني با تعیین زمان بندي مشخص و تعریف محورهای توسعه شيلات استان تدوين شود و برش شهرستانی هم در آن داشته باشیم تا هرمزگان بتواند به جايگاه واقعي خود در زمينه شيلات برسد.

وي در ادامه به بحث پرورش ماهی در قفس اشاره كرد و بيان داشت: کشورهای منطقه در اين زمينه پیشرفت هاي خوبي داشته از ظرفیت ها خوب استفاده کرده اند و در هرمزگان هم ما انتظار داریم همه کمک کنند تا در اين زمينه به نتیجه خوبي برسیم.

نماينده عالي دولت در استان هرمزگان خاطرنشان كرد: در زمينه صید فانوس ماهیان که انحصارا در آبهای هرمزگان تعریف شده بايد برنامه هاي خوبي اجرا شود و همچنين بايد همه ظرفیتهاي استان را بسیج کنیم تا سرعت رشد شیلات افزایش پيدا كند.

جادري با تاكيد بر اينكه بايد جايگاه شيلات هرمزگان را ارتقا دهيم، اظهار داشت: سازمان هاي مرتبط همچون همچون آب و برق نيز بايد در اين خصوص كمك هاي لازم را داشته باشند و کمک کنیم تا بهره مندی بیشتری از دریا به خصوص در بخش آبزیان و صیادی داشته باشیم.

وي در ادامه اضافه كرد: مديريت استان مي تواند در جهت کمک به توسعه پرورش ماهی در قفس تا سقف سه میلیون قطعه و كمك به صيد فانوس ماهيان اعتباري بالغ بر یک و نیم میلیارد تومان را به اين بخش كمك كند و همچنين برق سایت های پرورش میگو کولغان، حسینه و يكدار جاسك با اعتباري بالغ بر 10 تا 12 ميليارد تومان تا دهه فجر توسط شركت توزيع برق استان تامين خواهد شد.

همچنين استاندار هرمزگان در حاشيه اين نشست در جمع خبرنگاران با بيان اينكه شيلات مي تواند محور توسعه استان هرمزگان باشد، عنوان كرد: كمبود تجهيزات و امكانات در اين زمينه موانعي را ايجاد كرده تا از ظرفيت هاي موجود استان به خوبي استفاده نشود و تقويت يگان حفاظت از منابع شيلات استان نيز از ديگر دغدغه هاي ماست.

جادري گفت: با استفاده بهينه از منابع موجود شيلات هرمزگان مي توان بدون نياز به ديگر بخش ها اين استان را اداره كرد اما مشكلات و محدوديت هايي در زمينه شناورهاي صيادي و يا مجوز صيد وجود دارد كه بايد همه تلاش كنيم تا بهتر از ظرفيت ها استفاده شود.

وي همچنين در خصوص قيمت آبزيان در هرمزگان، بيان داشت: قيمت آبزيان در هرمزگان با وجود اينكه از مراكز صيادي محسوب مي شود نسبت به ساير مناطق كشور بيشتر است كه براي رفع اين مشكل برنامه هايي همچون عرضه مستقيم آبزيان از سوي شيلات اجرا شده اما همچنان اين نقص در استان وجود دارد و بايد تلاش كنيم تا مردم دغدغه اي در زمينه قيمت نداشته باشند.

اختصاص 200 میلیون یورو برای خرید شناورهای صید صنعتی

شايان ذكر است؛ در اين نشست صالح دریانورد معاون برنامه ريزي و اشتغال استاندار هرمزگان عنوان كرد: از نسبت كل ارزش افزوده شیلات کشور، 14.4 درصد آن مربوط به استان هرمزگان است كه اين استان از بین 10 استان کشور رتبه اول را از نظر ارزش افزوده دارد كه اين نشان دهنده تاثیرگذاری شيلات بر معیشت مردم اين استان است.

وي ادامه داد: از جمله اقدامات مهمی كه در حوزه روستایی مرتبط با شیلات در استان انجام شده احداث اسکله های صیادی بوده است كه یکی از اقداماتی بود که سرمایه گذاری را در حوزه شیلات افزایش داد.

معاون برنامه ريزي و اشتغال استاندار هرمزگان افزود: یکی از مطالبات قشر صياد استان در سفر رئيس جمهوري به هرمزگان تامین منابع برای خرید شناورهای صید صنعتی در آبهای دوردست بوده است که با پیگیری هایی كه از سوی استاندار هرمزگان در اين زمينه انجام شد 200 میلیون یورو برای خرید اين شناورها اختصاص داده شد.

دريانورد اظهار داشت: هرمزگان استانی غنی در بخش كشاورزي و شيلاتي است و حدود 23 درصد سهم شاغلین استان مربوط به بخش کشاورزی است كه در استان با بخش صنعت برابری می کند و تنها بخشی که در دوران رکود رشد آن منفی نشده این بخش بوده که تعادل خود را به خصوص در بخش شیلات حفظ کرده است.