غدیر خم با دستان شاعران به شیوه هنری ماندگار شد/ شاعران ستایشگر عظمت غدیر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل سه شنبه شب در اختتامیه سومین جشنواره بین المللی شعر دوباره غدیر تاکید کرد: غدیر خم واقعه بزرگ در فرهنگ اسلامی به دستان شاعران به شیوه هنری ماندگار شده است.

وی تصریح کرد: شاعران، غدیر را در ذهن تاریخ ماندگار کردند تا از این طریق ادای دین کنند.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با بیان اینکه شعر از گذشته تاکنون دارای جایگاه والایی در جهان است، یادآور شد: در تاریخ بشر، اسلام و در روزگاری که کاغذ، صنعت چاپ و رسانه ای وجود نداشت شعر به تنهایی وظیفه رسانه را بر دوش داشت.

حدادعادل افزود: در زمان پیامبر اکرم(ص)، آن حضرت شاعران حق طلب که زبان به ذکر قرآن گویا داشتند را ارج می گذاشت که در آن زمان شاعران را برای دفاع از حق تشویق می کردند.

وی ادامه داد: غدیر از زمانیکه به وجود آمد مانند جویباری در شعر شاعران روان شد و شاعران ستایشگر عظمت این مهم، ستایشگران بزرگی این زیبایی هستند زیرا غدیر آئینه زیبایی ها است.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی تاکید کرد: شاعران عرب و پارسی گوی از صدر اسلام تا به امروز در عظمت امیرالمومنین(ع)، شکوه ولایت و غدیر سروده اند و این حماسه بزرگ را در اشعار بیان کرده اند.

حدادعادل یادآور شد: علامه امینی بخش بزرگی از کتاب جاودانه الغدیر را به شرح شعر شاعران درباره غدیر اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: علامه امینی با این حرکت می خواسته بگوید که نباید تصور کرد که غدیر به زمان و تاریخ خاص بستگی دارد بلکه در هر نسل و زمان بهترین شاعران دوران، اشعار برتر خود را به غدیر اختصاص دادند.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی افزود: شاعران پارسی گوی از فردوسی تا به امروز همه سر تعظیم به پیشگاه امیرالمومنین(ع) و غدیر فرود آوردند.

در ادامه این مراسم مدیر عامل بنیاد بین المللی غدیر، گفت: دو دوره گذشته این جشنواره در تهران برگزار شد اما به دلیل پیشینه و پتانسیل ادبی شیراز میزبانی جشنواره دوباره غدیر به شیراز سپرده شد.

حسین ظریف منش تصریح کرد: سه ویژگی هنر شامل اثر بخشی، ظریب نفوذ در دل و روح و ماندگاری هنر باعث شد از آن برای توسعه فرهنگ غدیر استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه شاعران باید در زمینه ترویج پیام غدیر پرچمدار باشند، گفت: امام علی(ع) مرتفع ترین قله ارزش های انسانی و الهی است و معرفی او ضرورتی است که می تواند در قالب هنر و شعر انجام شود.