مذاکرات مدیر آژانس ادبی نوروز با ناشرانی از اروپا، آمریکا و آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، رامینه رضازاده که از 2 ماه قبل برای انجام این مذاکرات، وعده‌هایی را با ناشران کشورهای مختلف تنظیم کرده بود، طی روز نخست شصت و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت موفق شد با نماینده یک آژانس ادبی از برزیل و ناشر آثار کودکان از فرانسه دیدار کند. در این دیدارها، آژانس برزیلی ـ که برای انتشار آثار پائولوکوئیلو در سراسر دنیا رایزنی می‌کند ـ با آثار 19 ناشر همراه گروه انتشاراتی الهدی آشنا شد.

نماینده این آژانس، ضمن آشنایی و استقبال از بررسی 99 اثر ایرانی، رمان‌هایی از کشورش را برای ترجمه به آژانس ادبی نوروز پیشنهاد کرد که قرار شد مذاکرات نهایی برای تبادل رایت آثار دو آژانس، در آخرین روزهای برگزاری نمایشگاه کتاب فرانکفورت انجام شود. رضازاده درباره مبادله حق نشر کتاب‌های کودکان و نوجوانان گفت: ناشر فرانسوی با ابراز آشنایی با تصویرگران ایرانی کتاب کودک، آثار این حوزه را بسیار پسندید و در مقابل، چند اثر برای ترجمه به زبان فارسی به ما پیشنهاد داد که قرار شد دو طرف آثار یکدیگر را قبل از نهایی کردن خرید رایت، به دقت مطالعه کنند و نتیجه را به آژانس مقابل اعلام دارند.

وی ادامه داد: نماينده نمايشگاه شارجه از دیگر کسانی بود که در نشستی با ما شرکت کرد. او قول داد که در این نمایشگاه بین‌المللی کتاب، فضایی را برای عرضه رایت کتاب‌های گروه انتشاراتی الهدی در اختیار آژانس ادبی نوروز قرار دهد.

رضازاده، ناشری از روسیه را دیگر مذاکره کننده برای عرضه رایت آثار ایرانی دانست و گفت: معاون بازرگانی انتشارات بین‌المللی الهدی با این ناشر روسی در نمایشگاه کتاب مسکو صحبت کرده بود. او بار دیگر از ما کاتالوگ آثار را خواست و قرار است به زودی مذاکرات ما با این ناشر نهایی شود.

مدیر آژانس ادبی نوروز گفت: روز سوم نمایشگاه، روز پرکارتری بود و من به نمایندگی از گروه انتشاراتی الهدی به ترتيب با اتحاديه ناشران اندونزی، مالزی، آژانس ادبی گرجی و تركيه‌ای و ناشری از نروژ ديدار كردم. پيشنهاد كتاب‌هايی از طرف آن‌ها با موضوع داستان‌های اجتماعی و آثاری در قالب داستان كوتاه با پیشنهاد آثاری از نشر گمان، سوره مهر و عصر داستان از طرف آژانس ادبی نوروز همراه بود.

وی اضافه کرد: اندونزی، مهمان افتخاری 2015 است و بيش‌تر به دنبال ترجمه آثار نویسندگانشان به زبان آلمانی و ساير زبان‌هاست. آژانسی از این کشور، اکنون دنبال ترجمه آثار ایرانی با موضوع افسانه كودك و ضرب‌‌المثل‌‌هاست كه عناوينی از نشر محراب قلم و هيرمند پيشنهاد شد.

رضازاده در پایان گفت: آژانسی از کشور گرجستان نیز بيش‌تر به دنبال داستان بود و قرار شد پس از بررسی در مورد طرح ترجمه و انتخاب كتاب‌ها پيشنهادهايی بدهد. به جز آن، آژانسی از تركیه هم كتاب‌هايی را با موضوع داستانی معرفی كرد و در مورد كتاب‌های نشر گمان، عصر داستان و افراز تمايل نشان داد. یک ناشر نروژی هم در مذاکرات تبادل رایت، رمان‌های نویی معرفی كرد كه با آثار مصطفی مستور برابری می‌كرد.