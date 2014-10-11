همایش بزرگ تجلیل از واقفان همدان برگزار می شود

حجت الاسلام رضا حاجی زین العابدینی در گفتگو با مهر با بیان اینکه عید بزرگ سعید غدیر از بزرگترین اعیاد اسلامی است، اظهار داشت: این روز در حقیقت روز اتمام نعمت بر مسلمان و روز اکمال دین مبین اسلام است.



وی با بیان اینکه در راستای تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی که از منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری است، سازمان اوقاف و امور خیریه در چشم اندازی به همین نام یعنی قطب فرهنگی شدن امامزادگان اقدام به برگزاری مراسم های مختلف به مناسبت ایام مذهبی و ملی در بقاع متبرکه کرده است، ابراز داشت: جشن های دهه ولایت که از روز عرفه تا عید غدیر خم برگزار می شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه جشن های دهه ولایت در بقاع متبرکه استان همدان با حضور مردم مومن و ولایت مدار استان انجام می شود، عنوان کرد: همایش بزرگ تقدیر از واقفان و خادمان خاندان عصمت و طهارت(ع) در استان همدان در روز عید سعید غدیر خم در شهرستان ملایر و در جوار آستان مقدس امامزاده عبدالله(ع) این شهر برگزار می شود.



حجت الاسلام حاجی زین العابدینی با اشاره به جزئیات این مراسم ، افزود: در این همایش از 150 نفر از واقفان خیراندیش استان همدان و خادمین اهل بیت عصمت و طهارت(ع) تقدیر و تجلیل به عمل می آید.



مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه این مراسم با همکاری شورای اسلامی و شهرداری ملایر و شورای هیئات مذهبی این شهرستان به انجام می رسد، بیان کرد: مراسم تجلیل از خادمان و واقفان برای نخستین بار در استان همدان انجام می شود.

وی با بیان اینکه از 12 نفر واقف خیر اندیش و 14 نفر از خادمین خاندان عصمت و طهارت(ع) در این مراسم به عنوان نماینده این عزیزان تجلیل می شود، اظهار داشت: نبوت و امامت یک اصل و فلسفه مهم عید بزرگ غدیر است که تمام مردم جهان اسلام به این موضوع واقف هستند.