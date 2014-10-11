بوکو حرام 27 گروگان را در کامرون آزاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری APA اتریش، 27 گروگان شبه نظامیان بوکو حرام از جمله همسر معاون نخست وزیر کامرون آزاد شدند. دولت کامرون با انتشار این خبر اعلام کرد در بین گروگان های آزاد شده همسر "آمادو علی" معاون نخست وزیر و 10 تبعه چین حضور داشته اند.

این افراد که در حمله بوکو حرام به شهر وازا در روز شانزدهم ماه می و حمله دیگری به کلوفاتا در 27 جولای امسال ربوده شده بودند، شب گذشته تحویل مقامات دولت کامرون شده اند. بر این اساس فعالیت های تروریستی بوکو حرام در نیجریه و کشورهای همسایه از جمله کامرون طی سال های اخیر هزاران کشته بر جا گذاشته است.

این در حالی است که ربودن شهروندان به ویژه ربودن دختران و زنان جوان بیشترین انتقادها را متوجه بوکو حرام کرده است. این گروه شبه نظامی در ماه آوریل با ربودن بیش از 200 دانش آموز دختر از یک دبیرستان شبانه روزی در نیجریه بیشترین واکنش ها را علیه خود برانگیخت.