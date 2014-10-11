  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۶:۵۲

بوکو حرام 27 گروگان را در کامرون آزاد کرد

دولت کامرون از آزادی 27 گروگان شبه نظامیان بوکو حرام از جمله همسر معاون نخست وزیر این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری APA اتریش، 27 گروگان شبه نظامیان بوکو حرام از جمله همسر معاون نخست وزیر کامرون آزاد شدند. دولت کامرون با انتشار این خبر اعلام کرد در بین گروگان های آزاد شده همسر "آمادو علی" معاون نخست وزیر و 10 تبعه چین حضور داشته اند.

این افراد که در حمله بوکو حرام به شهر وازا در روز شانزدهم ماه می و حمله دیگری به کلوفاتا در 27 جولای امسال ربوده شده بودند، شب گذشته تحویل مقامات دولت کامرون شده اند. بر این اساس فعالیت های تروریستی بوکو حرام در نیجریه و کشورهای همسایه از جمله کامرون طی سال های اخیر هزاران کشته بر جا گذاشته است.

این در حالی است که ربودن شهروندان به ویژه ربودن دختران و زنان جوان بیشترین انتقادها را متوجه بوکو حرام کرده است. این گروه شبه نظامی در ماه آوریل با ربودن بیش از 200 دانش آموز دختر از یک دبیرستان شبانه روزی در نیجریه بیشترین واکنش ها را علیه خود برانگیخت.

کد خبر 2387402

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها