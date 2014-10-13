کیتارو به ایران وارد شد/ برای مواجهه با تماشاگران ایرانی تپش قلب دارم

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز ارجمند مدیر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم استقبال رسمی از کیتارو نوازنده و آهنگساز ژاپنی که در سالن تشریفات اختصاصی فرودگاه بین المللی امام خمینی انجام گرفت ضمن خوش آمدگویی به این هنرمند ژاپنی، همسرش و هیات همراه وی گفت: بسیار خوشحال و خرسندیم که این بار با کمال افتخار میزبان یکی از بهترین و نام آورترین هنرمندان موسیقی دنیا هستیم به همین دلیل به نمایندگی از مردم کشورم، هنرمندان و مسوولان وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی به شما خوش‌آمد صمیمانه ای اعلام می کنم.

چهره شاد کیتارو بعد از ورود به تهران به من زندگی داد

وی افزود: بدون تردید در یکی دو روز آینده طی نشستی خبری که با حضور رسانه های داخلی و خارجی برگزار می شود به تبیین برنامه های آقای کیتارو پیرامون کنسرت ها و دیگر برنامه های این هنرمند می پردازیم اما در این زمان کوتاه استراحت در فرودگاه تا محل اقامت وی فقط می توانم به این نکته بسنده کنم که چهره شاد و پر انرژی کیتارو با وجود بیش از بیست ساعت پرواز به من امید و شور زندگی داد و این باعث مباهات ماست که میزبان این هنرمند شایسته دنیای موسیقی هستیم.

ارجمند تاکید کرد: البته طی روزهای گذشته با برگزاری یک برنامه موسیقایی به مناسبت هفته فرهنگی ژاپن در فرهنگسرای نیاوران به نوعی وارد فضای موسیقی ژاپنی شده ایم اما خواهان این هستیم که سفر آقای کیتارو به ایران سفر خاطره انگیزی برای این هنرمند باشد.

سازهای ایرانی به کیتارو هدیه داده می‌شود

مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد در ادامه صحبتهای خود بیان کرد: امیدوارم که با انگیزه های خوبی که در آقای کیتارو بعد از سفر در ایران ایجاد می شود وی به رسم هدیه از سوی ما ایرانی ها تعدادی از سازهای ایرانی را هم با خود ببرد تا بتواند نماینده خوبی برای معرفی این سازهای ارزشمند موسیقایی باشد. البته در این بین نباید از این نکته هم غافل شویم که هیچ ایرانی نیست که آهنگ ماندگار و زیبای مستند «جاده ابریشم» را نشناسد و باید بگویم بخش زیادی از علاقه مندی نسل جوان به موسیقی «نیو ایج» از همین مجموعه مستند ارزشمند شروع شد.

اعلام برخی از برنامه های کیتارو در تهران

ارجمند با اشاره به موسیقی دو کشور چین و ژاپن توضیح داد: من به دلیل اینکه سالهایی را در کشورهای شرقی برای تحصیل در موسیقی زندگی می کردم با موسیقی این منطقه ها و همچنین تاثیر موسیقی کیتارو به خوبی آگاهم. این در حالی است که باید بگویم سبک «نیو ایج» کیتارو انقلابی در این نوع موسیقی بود که در زمان خودش واقعا هنر پیشرو و تاثیر گذاری لقب گرفت.

مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد با اشاره به برنامه های کیتارو در تهران غیر از اجرای کنسرت گفت: طبق برنامه ریزی هایی که انجام دادیم این هنرمند در موزه موسیقی حضور خواهد داشت ضمن اینکه اگر وقت اجازه دهد حتما دیدار و گفتگوی بین کیتارو و سایر هنرمندان موسیقی ایرانی برای آشنایی هرچه بیشتر وی با موسیقی کشورمان برگزار خواهد شد. ما در این مدت سعی خواهیم که آقای کیتارو در ایران موسیقی ایرانی زیادی گوش کنند.

کیتارو و پیشنهاد ساخت یک قطعه برای ایران

این آهنگساز در ادامه این مراسم استقبال که بامداد روز دوشنبه 21 مهر ماه در سالن تشریفات اختصاصی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) برگزار شد ضمن ارائه توضیحاتی مختصر به کیتارو از نحوه فعالیتهای موسیقیدان های حرفه ای در حوزه های سنتی، پاپ و تلفیقی گفت: مردم در ایران علاقه زیادی به موسیقی هنری و جدی دارند بنابراین هیچوقت برای ما دور از ذهن نبوده که موسیقی حرفه ای در کشور همیشه اجرا می شده است. این در حالی است که به ازای هر خانواده ایرانی یک نوازنده حضور دارد.

وی تاکید کرد: خوشبختانه با حضور بیش از 30 هزار موسیقیدان حرفه ای در ایران که 50 درصد آنها به موسیقی فولک علاقه زیادی دارند به جهانی شدن نزدیک شده ایم. البته بسیاری از هنرمندان جوان ما هم هستند که به آثار سبک «نیو ایج» شما علاقه زیادی دارند و بعضا نیز آثاری ساخته اند که تحت تاثیر این آثار است. با این حال امیدواریم در این مدت حسی که از ایران و ایرانی می گیرید باعث ساخت قطعه ای درباره ایران شود و من مطمئن هستم این احساس طی این روزها در درون شما به وجود خواهد آمد.

علی چراغعلی تهیه کننده کنسرت کیتارو در تهران هم در این مراسم استقبال گفت: مردم ایران از حضور یکی از بهترین آهنگسازان و نوازندگان دنیای موسیقی در کشورشان بسیار خوشحال هستند و مطمئن هستم که این خوشحالی را در کنسرت هایی که در تالار وزارت کشور برگزار خواهید کرد، مشاهده می کنید.

تپش قلب کیتارو همچنان ادامه دارد

به گزارش مهر، کیتارو هم که به همراه تعدادی از اعضای گروه فنی کنسرت، همسر و مدیر اصلی برنامه های خود در شرکت «دو مو موزیک» به ایران آمده با ابراز خرسندی از حضور خود در ایران گفت: همانطور که قبلا گفته بودم برای حضور در ایران تپش قلب داشتم و همچنان این تپش قلب و هیجان در درون من وجود دارد و حالا که شنیدم بلیت کنسرتهای من در ایران تقریبا به اتمام رسیده است به قدری این هیجان بیشتر شده که دوست دارم آن را روی صحنه و در مواجهه با تماشاگران ایرانی تجربه کنم؛ تجربه ای که قطعا برای من تجربه ای خوشایند و متفاوت خواهد بود.

وی گفت: دوست دارم حین اجرای روزهای کنسرت وقتی به وجود بیاید تا با بعضی از موسیقدان های ایرانی گفتگویی داشته باشم چرا که به نظر می آید موسیقی ایرانی حرف های زیادی برای گفتن دارد که من به شدت خواهان شنیدن آن هستم و البته امیدوارم در این چند روز فشرده که در ایران حضور دارم این فرصت فراهم شود.

کیتارو بعد از این ملاقات کوتاه ساعت 2:30 بامداد بعد از استراحتی کم فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) را به مقصد محل اقامت خود در تهران ترک کرد.

گزارش از علیرضا سعیدی