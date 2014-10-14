  1. حوزه و دانشگاه
۲۲ مهر ۱۳۹۳، ۹:۲۳

توکلی خبر داد:

دانشگاه تهران هم ظرفیت ارشد را افزایش داد/ آمار ثبت نام در تکمیل ظرفیت دکتری

دانشگاه تهران هم ظرفیت ارشد را افزایش داد/ آمار ثبت نام در تکمیل ظرفیت دکتری

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به آغاز مرحله تکمیل ظرفیت دو کنکور کارشناسی ارشد و دکتری سال 93 گفت: تا صبح امروز بیش از 13 هزار نفر در مرحله تکمیل ظرفیت این دو کنکور شرکت کرده اند.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به ظرفیت 580 نفری که برای این مرحله در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 93 درنظر گرفته شده است، تاکنون تعداد 3 هزار و 953 نفر فرم تقاضانامه الکترونیکی را تکمیل کرده اند. 

وی افزود: همچنین دانشگاه تهران نیز ظرفیت های جدید خود برای رشته های کارشناسی ارشد اعلام کرده است و به این ترتیب ظرفیت پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد 93 به 24 هزار و 774 نفر رسید. 

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: تا صبح امروز 9 هزار و 411 نفر نیز در مرحله تکمیل ظرفیت ارشد ثبت نام کرده اند. 

کد مطلب 2388571

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