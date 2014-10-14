دانشگاه تهران هم ظرفیت ارشد را افزایش داد/ آمار ثبت نام در تکمیل ظرفیت دکتری

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به ظرفیت 580 نفری که برای این مرحله در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 93 درنظر گرفته شده است، تاکنون تعداد 3 هزار و 953 نفر فرم تقاضانامه الکترونیکی را تکمیل کرده اند.

وی افزود: همچنین دانشگاه تهران نیز ظرفیت های جدید خود برای رشته های کارشناسی ارشد اعلام کرده است و به این ترتیب ظرفیت پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد 93 به 24 هزار و 774 نفر رسید.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: تا صبح امروز 9 هزار و 411 نفر نیز در مرحله تکمیل ظرفیت ارشد ثبت نام کرده اند.