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۲۲ مهر ۱۳۹۳، ۲۰:۰۰

ادامه پیروزی های فوتبالی؛

- آلومینیوم، ملی پوشان را برد؛ صدرنشینی آلومینیوم اراک در لیگ دسته دوم

- آلومینیوم، ملی پوشان را برد؛ صدرنشینی آلومینیوم اراک در لیگ دسته دوم

اراک- خبرگزاری مهر: تیم فوتبال آلومینیوم اراک در هفته دوم رقابت های لیگ دسته دوم باشگاه های کشور مهمان ملی پوشان تبریز بود با اندوخته سه امتیازی از بازی اول، به جنگ برای صدرنشینی برود.

به گزارش خبرنگار مهر، این بازی ساعت 15 و 30 دقیقه در تبریز برگزار شد در ابتدای بازی، این تیم با دو گل از حریف خود که از امتیاز میزبانی نیز بهره می برد، پیش افتاد.

در ادامه این بازی و پس از مصدومیت حمید لطف الله نژاد دروازه بان آلومینیوم اراک، وی یک ضربه ایستگاهی تیم تبریزی به نخستیم گل خود دست یافت و توانست پس از چند دقیقه، گل دوم را نیز به ثمر برساند و بازی را به تساوی بکشد.

در ادامه این دیدار و در واپسین دقایق بازی، حامد بصیری کاپیتان تیم آلومینیوم توانست گل پیروزی بخش تیمش مقابل ملی پوشان تبریز را به ثمر برساند تا این تیم نخستین شش امتیازی لیگ دسته دوم در گروه A مسابقات باشد.

در این دیدار و برای تیم فوتبال آلومینیوم اراک، جواد مولائی، قادر افکاری و حامد بصیری گل زنی کردند.

کد مطلب 2389216

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