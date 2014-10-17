تغییرات در پرسپولیس قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، با روی کار آمدن حمید درخشان به جای علی دایی به عنوان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس، وی مدام از لزوم تقویت تیم و اضافه کردن چند بازیکن صحبت‌هایی انجام داده بود. بر همین اساس و طبق آخرین تصمیمات مسئولان باشگاه، جذب چهار بازیکن جدید قطعی شده و در صورتی که کادر فنی بخواهد دو بازیکن دیگر هم می توانند به تیم پرسپولیس اضافه شوند.

حسین ماهینی بازیکنی است که به خاطر مشکل کارت معافیت خود قطعا در نیم فصل از پرسپولیس جدا می شود. همچنین رضا نوروزی که ماه‌هاست به خاطر پارگی رباط صلیبی از جمع سرخپوشان دور شده است از فهرست سرخپوشان خط می خورد.

حمیدرضا سیاسی رئیس هیات مدیره پرسپولیس با تایید این مطلب به خبرنگار مهر گفت: علاوه بر اینکه دو بازیکن جایگزین رضا نوروزی و ماهینی می شوند می توانیم دو بازیکن خارجی هم جذب کنیم.

وی افزود: با این حساب به طور قطع چهار تغییر در فهرست پرسپولیس خواهیم داشت و اگر کادر فنی تشخیص بدهد که باز هم به بازیکن نیاز دارد می توانیم دو بازیکن دیگر هم بگیریم.

رئیس هیات مدیره پرسپولیس درباره اینکه آیا تاکنون بازیکن خارجی خاصی به باشگاه برای شروع مذاکرات و خرید آنها معرفی شده است یا خیر، گفت: کادر فنی از یکی دو بازیکن خارجی تعریف کرده است و می خواهد آنها را به باشگاه معرفی کند. فکر می کنم مذاکرات ما با این بازیکنان تاکنون جدی نشده است.