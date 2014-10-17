حمیدرضا سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پیروزی تیم فوتبال پرسپولیس برابر تیم کارگر بنه گز در جام حذفی با بیان مطلب فوق، اظهار کرد: در زمینه بحث فنی نمی توانم صحبت کنم ولی خوشحالم که موفق شدیم در این بازی به پیروزی برسیم. تیم پرسپولیس به تدریج دارد نقاط ضعفش را پوشش می دهد و این جای امیدواری دارد.

وی افزود: با این حال احساس می کنم در بحث تمام کننده یک مقدار مشکل داریم که آقای درخشان اگر یک فکر اساسی برای این قسمت کند به تدریج به تیم ایده آل خود نزدیک می شویم.

رئیس هیات مدیره پرسپولیس درباره جذب بازیکن خارجی برای رفع مشکلات فنی این تیم، گفت: کادر فنی یکی دو بازیکن خوب خارجی مدنظر دارد که از آنها تعریف کرده است ولی هنوز به مذاکره با مدیر برنامه‌های آنها نرسیده ایم.

سیاسی همچنین درباره قهر محمد عباس زاده مهاجم این تیم در بازی روز گذشته بعد از تعویض شدن و رفتنش به رختکن گفت: طبق گزارشی که به من دادند عباس زاده قهر نکرده بود و این موضوع دروغ است. این بازیکن وضعیت خوبی نداشت و گویا حالش داشت بهم می خورد که به رختکن رفت.

وی ادامه داد: قهر عباس زاده دروغ است درست مثل همان خبری که چند روز پیش از حضورم در اردوی پرسپولیس منتشر شد و شایعه کردند که من با بازیکنان پرسپولیس از جمله پیام صادقیان و خان زاده دچار مشکل شدم در حالی که جلسه ما در کمال احترام برگزار شد.

رئیس هیات مدیره پرسپولیس تاکید کرد: برعکس آن چیزی که می گویند صادقیان بازیکن بسیار محترم و بهتری شده است که من از وی احساس رضایت کامل دارم. بازیکنان در هفته های گذشته یک مقدار در حالت استرس بودند که در این وضعیت اخلاق هم بهم می ریزد ولی خوشبختانه همه آنها الان وضعیت خیلی خوبی دارند. حس اتحاد و همدلی به تدریج بین بازیکنان شکل می گیرد و ما امیدواریم این احساس به موفقیت پرسپولیس ختم شود.

سیاسی در پاسخ به این سوال که تعریفش از موفقیت پرسپولیس چیست، گفت: موفقیت یعنی اینکه از نظر اخلاقی و امتیازی رو به رشد باشیم ولی برای من مهمتر از همه چیز این است که در جبهه اخلاق موفق باشیم و شخصیت واقعی پرسپولیس را که نماینده یک باشگاه بزرگ است نشان دهیم.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش درباره اینکه آیا در برگزاری بازی پرسپولیس و رئال مادرید تجدید نظری صورت گرفته است یا خیر تاکید کرد: آن بازی منتفی شده است. وقتی روی یک موضوعی حساسیت ایجاد می شود باید به نفع خواسته مردم کار کنیم و هر کاری که به مصلحت باشد انجام بدهیم چراکه هدف ما خدمت به هواداران پرسپولیس و مردم ایران است.

رئیس هیات مدیره پرسپولیس درباره اینکه آیا احتمال برگزاری بازی با تیم اتلتیکو مادرید وجود دارد یا خیر گفت: خیر ما تمایلی برای بازی با این تیم نداریم چراکه پرسپولیس یک تیم بزرگ است و باید با تیم های خیلی بزرگ بازی کند. بازی در سطح اصل اتلتیکو مادرید مدنظر ما نیست! البته اتلتیکو تیم بسیار خوبی است ولی آن توقعی که ما داریم چیز دیگری است.

سیاسی در ادامه به انگیزه اصلی اش از بازی با رئال مادرید اشاره کرد و افزود: انگیزه اصلی ما از بازی با رئال حمایت بازیکنان این تیم از کودکان غزه و محکوم کردن جنایت های رژیم صهیونیستی بود. باشگاه رئال با این اقدامات از نظر اخلاقی هم مطرح شد و به همین دلیل می خواستیم با آنها یک بازی انجام بدهیم!

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا از باشگاه میلان دعوت نامه ای برای بازی با تیم فوتبال این باشگاه رسیده است یا خیر، گفت: اینکه باشگاه میلان برای برگزاری یک بازی مشترک اعلام تمایل کرده است صحت دارد که در سطح پیشکسوتان است.

"آیا باشگاه دیگری جایگزین رئال مادرید برای برگزاری بازی تدارکاتی خواهد بود یا خیر؟" سیاسی در پاسخ به این سوال هم گفت: فعلا خیر برنامه ما معطوف به تیم اصلی پرسپولیس می باشد.

رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در پایان درباره انتخاب مدیر عامل جدید باشگاه هم گفت: روی انتخاب مدیر عامل باشگاه حواشی زیادی وجود دارد ولی در حال حاضر بهروز منتقمی سرپرست باشگاه سعی می کند برنامه ای به هیات مدیره بدهد و هیات مدیره هم روی این برنامه ها نسبت به رای اعتماد بررسی لازم را انجام دهند. منتقمی به یک زمانی نیاز داشت تا خودش را نشان بدهد و در هیات مدیره برنامه اش را ارائه کند ولی هنوز زمان برگزاری جلسه هیات مدیره مشخص نشده است.