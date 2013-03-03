مجله مهر: چلغوز و ماکادمیا در ظرف پذیرایی نوروزی ایرانی ها جایی ندارند اما با قیمت های بالایشان تبدیل به خشکبار قشر مرفه شده اند. چلغوز که دانه ای شبیه تخمه آفتابگردان است و مشهدی ها آن را خوب می شناسند، این روزها کیلویی 100هزار تومان معامله می شود. این رقم بسته به کیفیت و تازگی چلغوز می تواند کمی بالاتر یا پایین تر هم باشد. البته بیشتر خشکبارفروشی ها در آستانه عید چلغوز نمی فروشند. چون اولا خریدار زیادی ندارد و ثانیا قیمت آن در دوماه گذشته بیش از 50درصد افزایش پیدا کرده است. یعنی از 60هزار تومان به 100هزار تومان رسیده است.

دلیل گرانی چلغوز وارداتی بودن آن است. چلغوز از نوعی کاج که بومی هیمالیا، پاکستان و افغانستان است به دست می آید و به جز قیمت بالایش، پروتئین، فیبر، آنتی اکسیدان، پتاسیم، ویتامین E، چربی و انرژی بالایی هم دارد. روغن چلغوز خاصیت روغن زیتون را دارد و به عملکرد بهتر قلب و کبد کمک می کند.

اما چلغوز با آن قیمت نجومی اش، وقتی پای ماکادمیا به میان می آید حرفی برای گفتن ندارد. ماکادمیا گران ترین خشکبار جهان است که هر کیلوگرم از آن حدود 45دلار امریکا خرید و فروش می شود و اگر در خشکبار فروشی های ایران بتوانید پیدایش کنید، باید بین 180 تا 200هزار تومان برای هر کیلوگرم آن هزینه کنید.

البته از 5سال قبل پرورش ماکادمیا در شمال ایران آغاز شده اما از آنجایی که درخت آن هر 7 تا 10 سال یکبار بار می دهد، هنوز زمان برداشت محصول ماکادمیا نرسیده است. برای خرید این خشکبار اشرافی، باید یا سراغ آجیل فروشی های خاص در شمال تهران بروید، یا سفارش شخصی تان را به واردکننده های آجیل و خشکبار بدهید وگرنه پرس و جو کردنتان از معروف ترین خشکبارفروشی های شهر هم بی نتیجه خواهد ماند.

ماکادامیا که به نام فندق استرالیایی معروف است، بومی مناطق هاوایی و استرالیا و مرغوب‌ترین میوه دنیا به حساب می آید که از مغز آن در تولید شکلات و بستنی و از روغن مغز آن در صنایع آرایشی و بهداشتی استفاده می‌شود. ماکادمیا نه فقط گران ترین خشکبار جهان لقب دارد، بلکه مغذی ترین آنها هم هست. میوه های ماکادمیا پروتئین، آهن و آنتی اکسیدان بالایی دارند و روغن آن برای جوان سازی پوست مورد استفاده قرار می گیرد. به همین دلیل است که ماکادمیا اکسیر جوانی استرالیایی نام گرفته است.

ماکادمیا البته هزینه پرورش بسیار پایینی دارد چون با نور کم رشد می کند و کشت آن می تواند به صورت دیم باشد. حتی برداشت محصول ماکادمیا هم به دلیل ریزش دانه ها در فصل بار دهی، کار کم هزینه و کم دردسری است اما باردهی دیر به دیر این درخت که هر بار حدود 5 تا 7 کیلوگرم بار می دهد به علاوه هزینه صادرات آن از استرالیا، ماکادمیا را تبدیل به گران ترین خشکبار دنیا کرده است.