محمود احمدی نژاد در پیام تسلیت خود به مناسبت مرگ هوگو چاوز ضمن استفاده از عبارات و الفاظی ستایش آمیز برای رئیس جمهور فقید ونزوئلا نوشت: تردید ندارم که او بازخواهد گشت و به همراه همه صالحان و حضرت مسیح (ع) و تنها باقیمانده از نسل پاکان، انسان کامل، خواهد آمد و جامعه بشری را در استقرار صلح و عدالت کامل و مهربانی و کمال یاری خواهد کرد.

همچنین در جلسه امروز هیات دولت که به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد تشکیل شد به پاس قدرشناسی از هوگو چاوز رییس جمهور فقید ونزوئلا و به احترام ملت این کشور مصوب شد امروز چهارشنبه شانزدهم اسفند ماه در کشور عزای عمومی اعلام شود.

این در حالی است که پیش از این و به هنگام وقوع حادثه زلزله در آذربایجان، احمدی نژاد نه تنها اعلام عزای عمومی نکرد؛ بلکه حتی پیام تسلیتی هم صادر ننمود. بی تفاوتی احمدی نژاد نسبت به این حادثه به حدی بود که در آن برهه اعتراض چند تن از نمایندگان آذربایجان در مجلس را باعث شد.

دکتر صادق زیباکلام استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با فرارو گفت: «به لحاظ اعتقادات دینی هوگو چاوز به عنوان یک مارکسیست به خداوند اعتقاد ندارد. البته هوگو چاوز در یک خانواده مسیحی متولد شده است و عده ای معتقدند ایشان مارکسیست نیست و اعتقادات مسیحی دارد.»

وی ادامه داد: «من دقیقا نمی دانم اعتقادات مسیحی هوگو چاوز تا چه اندازه بوده، اما می دانم ظرف 15سال گذشته هوگو چاوز تنها به عنوان یک چهره سیاسی و نه یک چهره ملی یا مذهبی در ونزوئلا و آمریکای لاتین مطرح بوده است.»

وی افزود: «چاوز همیشه به عنوان یک چهره ضد آمریکایی، ضد غربی و ضد سرمایه داری و مدافع سوسیالیسم و محرومین شناخته شده است. اما اگر هم آقای چاوز ابعاد مذهبی می داشت این ابعاد مذهبی فقط در ایران مورد توجه قرار گرفته و شناخته شده است و در هیچ کجای آمریکای لاتین افکار و عقاید مذهبی چاوز به هیچ وجه و در هیچ مقطعی مطرح نبوده است.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «اما اینکه آیا ما می توانیم به عنوان فردی شیعه الفاظ و عباراتی که آقای احمدی نژاد برای چاوز به کار برده را به کار ببریم؟، پاسخ این است که متاسفانه ما همین الان نیز این الفاظ را برای بشار اسد به کار می بریم. در حالی که اسد فردی سکولار و بعثی است و اعتقادات دینی ندارد. اما ما به گونه ای در مورد وی صحبت می کنیم که انگار شخصیت و چهره ای دینی است.»

این تحلیل گر مسائل سیاسی گفت: «بنده هم از ادبیاتی که آقای احمدی نژاد برای مرحوم چاوز به کار برد شگفت زده شدم. اینکه ایشان جزو ملتزمین حضرت مسیح است و روزی باز می گردد به این معنا است که آقای احمدی نژاد چاوز را تا مرتبه قدیسی بالا برده است.»

وی ادامه داد: «اما من فکر نمی کنم کلیسای کاتولیک ونزوئلا یا واتیکان این درجه ای که آقای احمدی نژاد به هوگو چاوز اعطا کرده را به ایشان داده باشند.»

زیباکلام درباره تفاوت رفتار احمدی نژاد در مقابل فوت چاوز با حوادثی که در ایران به وقوع پیوسته همچون زلزله آذربایجان و حادثه دبستان شین آباد گفت: «آنچه مسلم است هوگو چاوز منهای اینکه چه اعتقادات دینی داشته، برای احمدی نژاد یک لنگر سیاست خارجی بود.»

وی افزود: «حادثه مدرسه شین آباد، تصادفات اتوبوس های راهیان نور و یا زلزله آذربایجان ضایعه دردناکی برای دولت نیست. اما از دست دادن یک متحد و شریک استراتژیک در آمریکای لاتین خیلی دردناک است. یعنی آدم غم و درد آقای احمدی نژاد و اظهار تاسف وی را کاملا می تواند درک کند؛ زیرا آنها یک متحد استراتژیک خود را از دست دادند.»

زیباکلام گفت: «اینکه برای مرگ چاوز عزای عمومی اعلام می شود، اما برای حادثه زلزله آذربایجان اعلام نمی شود به این دلیل است که زلزله آذربایجان یک ضایعه دردناک برای سیاست خارجی دولتی‌ها نبود؛ اما از دست دادن چاوز واقعا یک ضایعه دردناک برای آنها محسوب می شود.»

وی در پایان تاکید کرد: «لذا آنان با این رفتارهای خود نشان دادند که نزد آنها دیانت ذیل سیاست قرار می گیرد.»