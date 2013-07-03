سفرهای خانوادگی احمدی نژاد از مسکو تا نیویورک

مجله مهر: شهریور ماه سال 90 هنوز دو سال از عمر دولت احمدی نژاد باقی بود که او، برای حضور در اجلاس سازمان ملل عازم نیویورک شد. چند روز بعد اما خبری روی سایت های خبری به ضمیمه چند سوال از احمدی نژاد منتشر شد که نشان می داد رئیس جمهور در این سفر پسر، عروس و همسر خود را به همراه برده است. همسر اسفندیار رحیم مشایی و همسر بقایی در قالب هیات همراه به نیویورک رفته بودند. سوالاتی که از رئیس جمهور پرسیده شده بود این بود که اولا - هزینه کل این سفر چقدر برآورد شده است؟ ثانیا - تعداد اعضای هیات ایرانی و همراهان رئیس جمهور در این سفر چندنفر بوده است؟ ثالثا - هویت همراهان آقای رئیس جمهور چه بوده است؟ و رابعا- همراه بردن اعضای خانواده رئیس جمهور در سفر به آمریکاچه توجیهی داشته است؟

محمود احمدی نژاد که اولین رئیس جمهور ایرانی بود که در تمامی اجلاس های سازمان ملل حضور پیدا کرده و سخنرانی کرده بود، این بار حاشیه ای از جنس دیگر آفریده بود. اگر در سال 88 حضور او در دانشگاه کلمبیا و سخنرانی اش در این دانشگاه از سوی هوادارانش تعبیر به فتح الفتوح شده بود و سخنرانی اش در دانشگاه کلمبیا را از نبرد فاو دانسته بودند، در سال 90 به صورت خانوادگی به نیویورک رفت. براساس فهرستی که در آن زمان سایت الف منتشر کرد برای خانم فراحی شاندیز (همسر رئیس جمهور)، مهدی احمدی نژاد (پسر رئیس جمهور)، طیبه رحیم مشایی (عروس رئیس جمهور)، فاطمه احمدی نژاد (دختر رئیس جمهور)، مهدی خورشیدی (داماد رئیس جمهور) درخواست ویزا شده بود. در آن زمان نهاد ریاست جمهوری این خبر را تکذیب کرد اما سایت های خبری تصویر مهدی خورشیدی را که در سالن اجلاس سازمان ملل نشسته بود منتشر کردند.

"

حضور اعضای خانواده و همراهان رئیس جمهور در سالن اجلاس سازمان ملل در سال 90

جنجال 160 تایی

احمدی نژاد اما بی توجه به این جنجال ها در سفرهای دو سال آخر ریاست جمهوری اش، دوستان و نزدیکانش را همراه می برد. یک سال بعد در همین اجلاس، ویدیویی از رئیس جمهور در حال عبور از راهروهای سالن اجلاس سازمان ملل منتشر شد که خبرنگار بی بی سی فارسی از او درباره تعداد بالای هیات همراه ایرانی می پرسد. به روایتی در آن زمان گفته شد که رئیس جمهور در آن زمان 160 نفر را با خود به نیویورک برده است. ماجرا چنان بیخ پیدا کرد که زهره طبیب زاده نماینده مجلس در صحن علنی گفته که ما از رئیس جمهور به دلیل بردن هیئت همراه غیر معمول و خارج از روال به نیویورک توضیح می خواهیم .بنابر اخبار منتشر شده ایران ابتدا 160 ویزا درخواست کرده بود که آمریکا 120 ویزا صادر کرده؛ لذا رئیس جمهور باید در این مورد پاسخگو باشد که چرا چنین درخواستی از کشور متخاصم داشته باشد که آنان بخواهند درخواست ایران را رد کنند.

اسفندیار رحیم مشایی رییس دفتر رییس جمهوری، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه، مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی، علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی، لطف الله فروزنده معاون پارلمانی، حمید بقایی معاون اجرایی، مجتبی ثمره هاشمی مشاور ارشد رییس جمهوری، سید حسن موسوی رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، غلامحسین الهام مشاور حقوقی رییس جمهوری، محمد شریف ملک زاده مشاور رییس جمهور و ابوالحسن فقیه رییس جمعیت هلال احمراز جمله افرادی بودند که به همراه خانواده های خود احمدی نژاد را در این سفر همراهی کردند.

پرونده این سفر به کمیسیون اصل 90 هم کشیده شد. سه تن از نمایندگان در نطق های خود از حضور خانواده و همسران برخی نزدیکان رئیس جمهور در این سفر پرده برداشتند. حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور از این افراد شکایت کرد اما کمیسیون اصل 90 مستندات حضور اعضای خانواده بقایی در این سفر را منتشر کرد و نوشت که نام خانم طیبه ترکستانی در ردیف 21 با گذرنامه سیاسی شماره 9010733 و امیررضا بقایی در ردیف 75 با گذرنامه سیاسی شماره 9010733 در فهرست عزیمت کنندگان درج شده است.

هیات 100 نفره در روسیه

آخرین سفر خارجی احمدی نژاد هم از این قاعده مستثنی نبود. او چند روز قبل به مسکو رفت تا در اجلاس کشورهای صادر کننده گاز حضور پیدا کند. اما اتفاقی تکراری دوباره برای دولت در این سفر حاشیه ساز شد. خبرگزاری تسنیم در خبری نوشت که در جریان سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به مسکو، پایتخت روسیه، که به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای صادر کننده گاز، صورت گرفته است، هیئتی متشکل از بیش از 100 نفر، به همراه احمدی نژاد در این سفر حضور یافته اند. همسر احمدی نژاد و همسران برخی معاونان، دستیاران و وزرای رئیس جمهور از جمله افرادی هستند که به همراه همسرانشان در این هیئت اعزامی حضور دارند.

پیش از این البته در مورد حضور در اجلاس مکه هم زمزمه هایی به گوش می رسید که گفته می شد هیاتی 70 نفری همراه رئیس جمهور عازم مکه شده بودند.

نادر قاضی پور که یکی از منتقدان سفرهای پرتعداد رئیس جمهور است و از این مساله به کمیسیون اصل 90 شکایت کرده است، در این باره گفته است ماجرای سفر به مکه با سفر به نیویورک فرق می‌کند، سوال ما این بوده که چرا باید گروهی افراد غیرمتخصص عازم کشوری شوند که اقتصاد و سیاست ما سال‌هاست از تحریم‌ها و سیاست‌های غیردوستانه آن آسیب دیده؛ اینکه میلیون‌ها دلار خرج هتل‌های پنج‌ستاره افراد غیرمرتبط با دولت شود، محل سوال بوده آن هم در آمریکا اما در سفر به مکه، مساله فرق می‌کند؛ امیدواریم هر تعدادی که رفته‌اند، زیارتشان قبول باشد و امیدواریم که خدا از گناهشان درگذرد.

او درباره سفر روسیه گفته که در این سفر فهرست تا نهایی شود، سه‌بار تغییر کرده است؛ به این دلیل که بعدها نشود علیه آن گزارش انتقادی تهیه کرد. اما گزارش‌های رسیده به ما نشان می‌دهد که فهرست زنان از سفر به مسکو در آخرین لحظات حذف شد؛ اما همه خانم‌ها به روسیه رفتند.