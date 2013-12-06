رابطه ماندلا با مقامات ایران/ عکس

مجله مهر: آزادی ماندلا از زندان مقارن با روزهای ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی در ایران بود. هاشمی رفسنجانی در خاطرات سال 68 خود می نویسد: «تا ساعت ده و نیم صبح در خانه براي تهيه خطبه‌ها كار كردم. براي اقامه جمعه به دانشگاه رفتم . دكتر ولايتي تلفني خواست كه [نلسون] ماندلا رهبر سياهان آفريقاي جنوبي را كه اخيراً از زندان آزاد شده، دعوت كنم»

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دو دیدار با رهبر معظم انقلاب

ماندلا دو بار به ایران آمد. تیرماه سال 71 دو سال پس از آزادی از زندان برای اولین بار به ایران سفر کرد و 31 تیر همان سال با رهبر معظم انقلاب دیدار کرد. او که در آن زمان در قامت رهبر كنگره ملي آفريقا به ایران آمده بود در دیدار رهبر معظم انقلاب از استقبال گرم مقامات جمهوري اسلامي ايران از وي و هيأت همراهش تشكر كرد و با اشاره به جايگاه با اهميت اسلام در آفريقاي جنوبي در كنار ديگر اديان گفت:ما نسبت به اسلام بيگانه نيستيم. برجسته ترين رهبران مسلمانان آفريقاي جنوبي دركنگره ملي آفريقا حضور و نقش مؤثري دارند و تأمين حقوق تضييع شده ي مسلمانان دركشورم از جمله اهداف و خواسته هاي ماست. وي بر اين نكته كه قبل از ترك كشورش مجدانه خواستار زيارت مرقد مطهر امام خميني شده بود تأكيد كرد و گزارش كاملي را از روند مبارزات مردم آفريقاي جنوبي براي احقاق حقوق تضييع شده خود به استحضار مقام معظم رهبري رساند.

25 مهرماه سال 78 هم بار دیگر به حضور رهبر معظم انقلاب رفت و در این دیدار با تمجيد از شخصيت بى نظر امام خمينى گفت: امام خمينى نه تنها رهبرى بزرگ براى ايران بود، بلكه رهبرى براى تمامى نهضتهاى آزاديبخش جهان به شمار مى رفت و چالش بسيار عظيمى كه او در مبارزه با يكى از طاغوتهاى زمان انجام داد، گوياى شجاعت ستايش برانگيزى است كه فقط ايشان مى توانست از خود نشان دهد و اين افتخار بزرگى بود كه توانستم براى دومين بار در كنار مرقد امام خمينى حاضر شوم و به ايشان اداى احترام كنم. آقاى ماندلا از قطع روابط ايران با رژيم آپارتايد و برقرارى ارتباط نزديك با نهضت و حركت مردمى در آفريقاى جنوبى پس از پيروزى انقلاب اسلامى به عنوان يك رويداد بسيار مهم ياد كرد و گفت: ما خود را مديون انقلاب اسلامى مى دانيم و مراتب تقدير و تشكر خود را از رهبر انقلاب و ملت و دولت ايران اعلام مى كنيم.

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رابطه صمیمانه ماندلا با آیت الله هاشمی

پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی ، در خبری می نویسد که نلسون ماندلا کهنه مبارز انقلابی قاره آفریقا در سال 1378 به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی نوشته است: «ما مثل شما نداریم و در تاریخ فراموش نخواهید شد. شما هم، مانند من، برای پیروزی ملتتان در زندان بودید و زیر شکنجه قرار داشتید. عالی جناب بخوبی می‌دانند که من چه می‌گویم که یک روز در زندان برابر با ۳۰ سال است و خیلی خوشحالم که یک مبارز موفق شده تا جمهوری اسلامی ایران را از لحاظ پیشرفت به جایی برساند که درهای آن بر روی جهان باز است»

آیت الله هاشمی رفسنجانی در اواخر دوران ریاست جمهوری خود سفری به آفریقای جنوبی داشته است. گفته می شود ماندلا شخصا برای استقبال از رئیس جمهور وقت ایران به فرودگاه آمده بود. سایت آیت الله هاشمی رفسنجانی می نویسد: «به اتفاق مهندس محلوجی که وزیر معادن و فلزات وقت بود به نلسون ماندلا خبر دادیم و ازایشان خواهش کردیم که با توجه به درد زانو تشریف ببرند و منتظر نمانند. ماندلا در پاسخ جواب دادکه: آقای هاشمی غیر از سمت ریاست جمهوری دوست و همراه من و آزادیخواهان آفریقای جنوبی در سالهای آپارتاید بوده و من منتظر ایشان می‌مانم»

سال 89 در پی تحمل یک دوره بیماری و بستری شدن ماندلا در بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی پیامی برای او صادر کرد و نوشت که «برادر مبارز جناب آقای نلسون ماندلا با خبر شدم که آثار سالهای سخت شکنجه در زندانهای مهیب نظام منحوس آپارتاید، باز هم در جسم شما نمایان شد و در بیمارستان بستری بوده‌اید و بحمدلله بیمارستان را ترک کرده‌اید. با آرزوی شفا و سلامتی کامل شما، امیدوارم فرصتی پیش آید تا کمافی السابق در ملاقاتها از خاطرات دوران مبارزه علیه نژاد پرستی بشنویم که برای تاریخ در همه نسل‌ها آموزنده است»

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تعبیری که ماندلا برای روسای جمهور به کار می برد

در سال 78 یک سال پس از استقرار دولت اصلاحات ماندلا بار دیگر به ایران سفر کرد. رئیس دولت اصلاحات درباره ویژگی های ماندلا می گوید: جناب ماندلا چه در دوربان آفریقای جنوبی و چه در تهران و احیانا در بعضی کشورهای دیگر، دیدارهای متعددی داشته‌ام و بار‌ها تلفنی با ایشان صحبت کرده‌ام. چنان که عرض کردم، تواضع این مرد بزرگ ویژگی ممتازشان است. همیشه مرا رییس‌جمهور من (My President) خطاب می‌کردند و فکر می‌کنم همین تعبیر را نسبت به دیگر رؤسای جمهوری به کار می‌برد تا هم نزدیکی و صمیمیت را نشان دهد و هم تواضع خود را.

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دوست دارم چند نکته را که در دیدارشان از تهران با وی در میان گذاشتم را در این مجال مطرح کنم. من در آن دیدار خطاب به وی گفتم شما آموزگاری هستید که دو درس مهم را به نسل امروز داده‌اید؛ یکی اینکه آنچه در این قرن (مراد قرن بیستم میلادی است) بر بشر گذشته است شایسته او نبوده است و گذراندن بیش از بیست سال عمرتان در زندان، خود نشانه وضع ناگواری است که بر بشر امروز رفته است. خداوند خواست ماندلا زنده بماند، ولی خیلی از ماندلا‌ها در زندان یا در پای چوبه اعدام از پا درآمدند.

دسته گل ظریف

محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان آخرین مقامی بود که در روزهای بستری شدن ماندلا به آفریقای جنوبی سفر کرد و برای ماندلا دسته گل فرستاد. ظریف که آبان ماه امسال به این کشور سفر کرده بود در گزارشی نوشت: روابط جمهوری اسلامی ایران با آفریقای جنوبی پس از پایان آپارتاید بسیار خوب بوده و همکاری های مفیدی در زمینه های مختلف منجمله همکاری های گسترده سیاسی و مراودات اقتصادی و تجاری در زمینه های نفت و انرژی، مخابرات، معدن و فن آوری میان دو کشور برقرار بوده است... دیشب پس از ورود ابتدا به رسم احترام دسته گلی برای آقای نلسون ماندلا که مدتهاست در بستر بیماری است ارسال کردم. ظریف از اولین مقامات ایران بود که پس از فوت ماندلا پیام تسلیت داد.