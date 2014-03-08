گزارش تخلفات رانندگی با پیامک

سایت پلیس: سردار اسکندر مومنی در مراسم افتتاح سامانه پیامکی نظارت مردمی در ناوگان مسافربری گفت: یک سامان پیامکی را برای تعطیلات نوروز راه اندازی کردیم که سامانه پیامکی نظارت همگانی در ابتدا برای تخلفات رانندگان اتوبوس است، و در مراحل بعدی این سامانه برای رانندگان حمل و نقل بار و پس از آن برای تمام خودروها عملیاتی می شود.

او با بیان اینکه این سامانه برای نظارت عمومی و مردمی بر حمل و نقل است ادامه داد: اکثر رانندگان، پایانه‌ها و شرکت‌های مسافربری قوانین و مقررات را رعایت می‌کنند اما این کنترل معطوف به اندک متخلفانی است که قوانین را رعایت نکرده و سبب می‌شوند که زحمت عظیم افراد مغفول بماند.

مومنی با بیان اینکه این سامانه ایجابی نیست و گزینه تشویقی نیز برای رانندگان در نظر گرفته شده است گفت: جای سوال است که چرا باید بین راننده و تعاونی که تمام ضوابط و مقررات را رعایت نمی‌کند با تعاونی که قوانین را رعایت می‌کند برابری وجود داشته باشد و هر دو از یک تسهیلات مساوی استفاده کنند. سال 89 تصویب قانون جدید راهنمایی و رانندگی نقطه عطفی در کاهش تلفات بود و آثار مثبت این اقدام را در کاهش تلفات دیدیم.

او ادامه داد: در این سامانه جدید رانندگان پرحادثه و پرخطر از سایر رانندگان قانون مدار متمایز می شوند. این در حالی است که امکان ارزیابی تعاونی های متخلف و قانون‌مدار نیز وجود دارد. رانندگی در ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر یک مسئولیت سنگین است؛ چراکه با جان 40 انسان سر و کار دارند و ممکن است ارتکاب یک تخلف جان مسافران را به مخاطره بیاندازد. اولین اشتباه در ناوگان حمل و نقل عمومی، آخرین اشتباه است و فرصت جبران نیز وجود ندارد.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی با بیان اینکه مسئولیت تعاونی صرفا فروش بلیت نیست، گفت: مدیران تعاونیها باید پس از اینکه از سلامت جسمی راننده و ایمنی اتوبوس اطمینان پیدا کردند اجازه تردد بدهند و مدیر فنی نیز نباید اجازه دهد اتوبوسی که صلاحیت فنی ندارد به جاده وارد شود. نمی توان گفت که در مبدا ایمنی را کنترل نکنیم و بعد آن را در جاده کنترل می کنند. این سامانه امکان این را می دهد که تمام ضوابط از جمله سلامت راننده و کنترل فنی اتوبوس رعایت شود.

سردار مومنی گفت: این سامانه در مرحله نخست به صورت پایلوت در جاده اصفهان - شیراز اجرا شد و در مرحله بعد از ابتدای فروردین 93 در تمامی ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر پس از آن حمل و نقل بار و در گام آخر نیز تمام حمل و نقل جاده ای اجرا می شود.

او درباره اینکه ممکن است افراد اطلاعات غلط را در این سامانه اعلام کنند، گفت: ابتدا باید ارتکاب تخلف برای ماموران پلیس احراز شود و در صورتیکه ارتکاب تخلف برای مامور احراز شود، راننده متخلف اعمال قانون می شود.

تلاش برای کاهش تلفات

مومنی گفت: سال گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار دست اندرکاران ناوگان حمل و نقل و پلیس راهور اعلام کردند که باید تلاش شود میزان تلفات رانندگی به حداقل اقل ممکن برسد. این گفته ایشان برای ما از جنس تکلیف و فرمان بود به همین دلیل باید تلاش کنیم در نوروز امسال نیز میزان تلفات کاهش یابد.

سردار مومنی با بیان اینکه 90 درصد جابجایی بار و مسافر از طریق زمینی انجام می شود گفت: رانندگان کاری بسیار مهم و پرمسئولیتی را برعهده دارند. مسئولیتی که در همه بخش‌های زندگی مردم تاثیرگذار است. از رانندگان بخش حمل و نقل عمومی که به صورت حرفه ای رانندگی می‌کنند، انتظار دیگری می رود. این در حالی است که ما از همه خانواده ناوگان حمل و نقل به دلیل رعایت قانون تقدیر می‌کنیم.

نحوه استفاده از سامانه پیامکی

همچنین فرمانده پلیس‌راه کشور نحوه ارتباط با سامانه پیامکی 110120 را توضیح داد.سردار محمدرضا مهماندار گفت: هدف از ایجاد این سامانه جلب مشارکت مردمی برای ارتقای ایمنی ناوگان حمل و نقل و تقویت فرهنگ عمومی در کاهش تصادفات است.

او در مورد روند فعالیت این سامانه گفت: مسافران می‌توانند در صورت رویت تخلفاتی همچون صحبت کردن راننده با تلفن همراه حین رانندگی، عدم استفاده راننده یا مسافران از کمربند ایمنی، خستگی و خواب آلودگی راننده، رانندگی خطرناک، اشکالات فنی خودرو، عدم توقف برای انجام فریضه نماز و حتی برای تقدیر از راننده به دلیل رعایت مقررات و رفتار مناسب شماره پلاک اتوبوس را به سامانه 110120 ارسال کنند.

او گفت: مسافران می‌توانند بدین شیوه نظر خود را به شماره 110120 اعلام کنند: شماره اتوبوس * محل تخلف * کد گزارش * مقصد سفر.

مهماندار ادامه داد: پس از ارسال پیامک از سوی مسافر بلافاصله کد رهگیری برای پیگیری گزارش به فرد ارسال می‌شود ،اطلاعات دریافتی در مورد راننده اتوبوس به پاسگاه مسیر حرکت ارسال و ماموران نسبت به تایید صحت و سقم گزارش واصله اقدام کرده و در صورت احراز تخلف نسبت به اعمال قانون، تذکر و یا آموزش راننده اقدام می‌کنند.

او گفت: مثلا مسافران می‌توانند عدم استفاده راننده یا مسافران از کمربند ایمنی را با نوشتن کد 2 به شماره اعلامی پیامک کرده و کد 3 را در صورت خستگی و خواب آلودگی راننده به 110120 پیامک کنند.همچنین ارسال کد 4 به شماره 110120 به منزله رانندگی خطرناک، شماره 5 به معنای اشکالات فنی خودرو و شماره 6 به منزله عدم توقف برای انجام فریضه نماز و عدد 7 به منزله تقدیر از راننده به دلیل رعایت مقررات و رفتار مناسب است.