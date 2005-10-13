خدايا در اين روز مرابه براهين درخشانت راهنمايي فرما

االلهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة
واهدني فيه لبراهينك الساطعة
وخذ بناصيتي الى مرضاتك الجامعة
بِمحبتك يا امل المشتاقين.
خدايا در اين روز برايم بهره اى از رحمت فراوانـت قرار ده
ودر آن مرا به براهين و راههاي در خشانت راهنمائي كن
و عنانم را در جهت رضايت همه جانبه ات در دست گير
به حق مهرباني و محبت ات اى آرزوى مشتاقان.
گفتار نور:
قال الكاظم (عليه السلام) : فطرك اخاك الصائم خير من صيامك.
امام كاظم (عليه السلام) فرمود: افطارى دادن به برادر روزه دارت از گرفتن روزه بهتر است.
الكافى، ج 4 ص 68، ح 2
