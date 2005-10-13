خدايا در اين روز مرابه براهين درخشانت راهنمايي فرما











االلهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة

واهدني فيه لبراهينك الساطعة

وخذ بناصيتي الى مرضاتك الجامعة

بِمحبتك يا امل المشتاقين .

خدايا در اين روز برايم بهره اى از رحمت فراوانـت قرار ده

ودر آن مرا به براهين و راههاي در خشانت راهنمائي كن

و عنانم را در جهت رضايت همه جانبه ات در دست گير

به حق مهرباني و محبت ات اى آرزوى مشتاقان.



گفتار نور:





قال الكاظم (عليه السلام) : فطرك اخاك الصائم خير من صيامك.



امام كاظم (عليه السلام) فرمود: افطارى دادن به برادر روزه دارت از گرفتن روزه بهتر است.



