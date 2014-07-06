رتبه حیرت ‌آور ایران در بازار لوازم آرایش دنیا

مجله مهر: مصرف زیاد لوازم آرایش در ایران باعث به وجود آمدن رقابت بین کمپانی های مختلف آرایشی و بهداشتی در کشور شده است. با وجود همه تحریم ها بسیاری از کمپانی های لوازم آرایشی حاضر نیستند بازار ایران را از دست بدهند و تحریم ایران اولین ضرر را برای خودشان دارد. خبرگزاری کشور فرانسه در گزارشی به مسئله «آرایش» در ایران پرداخته و به رقابت زنان ایرانی در چهره و زیبایی اشاره کرده است. بازار لوازم آرایش در ایران با بیش از 38 میلیون زن دومین بازار بزرگ در منطقه بعد از کشور عربستان و هفتمین کشور در جهان است. این خبرگزاری فرانسوی استفاده زیاد زنان ایرانی از لوازم آرایش را در کنار حجاب رسمی در کشور کمی عجیب توصیف کرد. دوسال پیش «حسین انواری»، سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به نتایج پژوهش انجام شده در کمیته امداد امام خمینی (ره)گفته بود: «نتایج پژوهش انجام شده در کمیته امداد نشان میدهد، بیشترین دارایی دختران مددجو علی رغم فقر اقتصادی آنها، لوازم آرایش است.»
این یعنی لوازم آرایش برای دختران گاهی از نان شب هم واجبتر است. حالا باید دید چه عواملی باعث استفاده زیاد زنان و دختران ایرانی از لوازم آرایش شدهاست تا بطور میانگین سالانه 150 دلار پول برای لوازم آرایش پرداخت کنند. شاید بتوان براساس گزارشهای مختلف در این باره، دلایل اقبال زنان ایرانی به لوازم آرایش را اینطور فهرست کرد.
جمعیت جوان کشور
طبق آمارها گروه سنی 15 تا 30 سال در کشور بخش بزرگی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند باتوجه به اینکه این گروه سنی بیشترین استفاده را از مواد آرایشی دارند. پس بیشترین تاثیر را در ثبت این آمار دارند. در اینصورت با بالا رفتن میانگین سنی کشور ممکن است تغییراتی در آمار به وجود بیاید و ایران از جایگاه هفتمیاش در جهان پایین بیاید.
طیف قیمتهای مواد آرایشی
لوازم آرایشی با برندهای معتبر همیشه قیمت بالایی دارند و با توجه به تغییرات ارزی این قیمتها هر لحظه بالا و بالا تر میرود. اما بسیاری از لوازمهای آرایشی موجود در کشور تقلبی هستند و از طریق قاچاق وارد میشوند که به طبع قیمتهای پایینتری دارند. این موضوع باعث میشود که افراد باتوجه به توانایی مالی لوازم آرایش متناسب با وضعیت اقتصادیشان را پیدا کنند. همچنین پایین بودن قیمت لوازم آرایشی تقلبی گاهی ولع افراد را به خریدهای بیشتر همراه دارد.
دسترسی زیاد
اگر پاساژها، مراکز خرید و حتی خیابانهای اصلی کشور را با دقت بیشتری نگاه کنید. متوجه خواهید شد که بیشترین مغازهها و صنف فعال در آنها لوازم آرایش فروشها هستند. لوازم آرایش در حال حاضر یکی از دسترسترین اجناس در داخل کشور است که حتی پای آن به متروها نیز باز شده. تقریبا همه افراد در مسیر خود چندین و چندبار با آنها مواجه خواهند شد. همچنین این صنف پرسود باعث شده که خیلی از افراد فعالیتهای قبلی خود را کنار بگذارند و به این صنف وارد شوند.
تبلیغات ماهوارهای و فیلمهای سینمایی
شرکت لانکوم که بعد از مدتها دوری دوباره به بازار لوازم آرایشی کشور بازگشته شعار خود را اینگونه انتخاب کردهاست. « قدرت دادن به تمام زنان برای رسیدن به زیبایی» بسیاری از تبلیغات ماهوارهای به طور مستقیم و یا غیرمستقیم این شعار را در طول روز بارها تکرار میکنند. میل به زیبا بودن و زیباتر شدن به خود خود مشکلساز نیست. حتی در دین اسلام نیز به زیبا پوشی و آراسته بودن افراد توصیههای فراوانی شدهاست. اما حد و مرز نامشخص،تغییر شاخصهای زیبایی و توجه بیش از حد به این موضوع حتی آثار روانی مخربی بر افراد مخصوصا دختران جوان جامعه میگذارد و نوعی رقابت پوچ را میان آنها ایجاد میکند. نوع پوشش و آرایش افراد حتی در فیلمهای داخلی نیز بر ترویج استفاده هرچه بیشتر افراد به محصولات آرایشی تاثیرگذار است.
استفاده ابزاری از زنان
در بسیاری از شرکتهای خدماتی، بیشتر از زنان برای برخورد با مشتری و بخشهای تبلیغاتیشان استفاده میکنند. یکی از شاخصها و ملاکهای استخدام زنان در این شرکتها زیبایی چهره و اندامشان است که گاهی این شاخص بر دیگر توانایی افراد ارجحیت بیشتری دارد. بعد از آن نیز از این افراد درخواست میشود تا برای جلب مشتری بیشتر با آرایش کامل در محل کار ظاهر شوند. این عمل مخرب باعث میشود بسیاری از زنان و دخترانی که در جستجوی کار هستند برای داشتن این ملاک، برای زیبا جلوه دادن خودشان به لوازم آرایشی پناه ببرند.
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