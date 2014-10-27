دومین جلد از یک مجموعه پرطرفدار در ژانر وحشت منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، «شب غولها»، دومین جلد از مجموعه«پارک وحشت» نوشته آر. ال. استاین یکی از معروف ترین و پرطرفدارترین آثار در ژانر وحشت است. مجموعههای«ترس و لرز»، «تالار وحشت» و «خیابان وحشت» از اوست.
عمده شهرت این نویسنده آمریکایی به نوشتن داستانهای وحشتناک برای نوجوانان برمیگردد و «چنگال مرگ» که از جمله داستان های وحشت آفرین آمریکایی قرن بیستم است با «تالار مخفی» و اینگونه آغاز میشود: «لطفا قبل از اینکه بیایی تو، کفشهایت را با پادری نزدیک نشو پاک کن. چون میخواهیم هرطور شده، زمین را تمیز نگه داریم. میبخشی که همهجا پر از لکههای خون است؛ اخر مدتی است که نظافتچی، اینجا را تمیز نکرده. »
نویسنده از همان ابتدا، تکلیف خواننده را روشن میکند. خوانندهای که قرار است با یک فضای ترسناک و دئر عین حال غیرواقعی آشنا شود. آنچه استاین ترسیم میکند نه یک دنیای واقعی که فضایی کاملا ذهنی و فانتزی است.
نویسنده در این کتاب، پارک را تصویر کرده با نام«پارک وحشت»؛ مجموعهای که معروفترین پارک تفریحی دنیا و پایگاه مجموعه ترس و لرز است. اما همه جای آن، تفریحگاه بازدیدکنندهها نیست و تنها عده کمی که پایشان به تالار مخفی میرسد خبر دارند که این تالار، بیش از آنکه تفریحگاه باشد، ترسگاه است.
در جلد نخست این مجموعه با نام«چنگال مرگ»، مایکی و آماندا باید از بلا، گربه همسایه، نگهداری کنند. اما بلا فرار می کند و در زیر چرخ های کامیون له می شود. دردسر مایکی و آماندا از همین جا شروع می شود؛ باید گربه ای پیدا کنند که شبیه بلا باشد و همساه از آنان شاکی نشود. اما گربه ها حیوانات ساده ای نیستند و به آسانی دم به تله نمی دهند...»
جلد دوم این مجموعه با عنوان «شب غولها» با لحنی شبیه به قصه آغاز میشود و داستان از زبان«قصهبان» روایت میشود: «بیا کنار آتش بنشین. از این حالتی که شعلهها خودشان را به طرف سقف میکشند، خوشت میآید؟... به من میگویند:«قصهبان». کارم این است که اینجا، تو مرموزترین و مخفیترین قسمت پارک وحشت، درهای تالار مخفی را باز نگه دارم. »
بچههای وحشتزده دور قصهبان جمع شدهاند تا قصه استیون ۱۲ ساله که همه فکر و حواسش به شعبده بازی است را بشنوند. اما ماجراهایی برای استیون اتفاق میافتد که... ه.
آیا استیون میتواند از خانه غولآسایش بیرون برود و کمک بگیرد؟ حتی اگر بتواند این شانس را دارد که دوباره قد اولش بشود؟
«شب غولها»، دومین جلد از مجموعه«پارک وحشت»، نوشته آر. ال. استاین با ترجمه شهره نورصالحی از سوی انتشارات پیدایش در ۳۰۰۰ نسخه و به بهای ۷۵۰۰ تومان منتشر شده است.