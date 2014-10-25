آغاز طرح "آمبلیوپی" در خراسان رضوی/ 6 دهم درصد کودکان استان به تنبلی چشم مبتلا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، تهمینه شکیب شنبه بعدازظهر شنبه در مراسم آغاز طرح غربالگری تنبلی چشم "آمبلیوپی" در مهدکودک سفید برفی مشهد اظهار کرد: این طرح که ویژه کودکان سه تا شش سال انجام می شود، امسال با بودجه دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در در استان اجرا می شود.

وی با بیان اینکه این طرح در تمام طول سال انجام می شود، ادامه داد: این مراسم در واقع افتتاح نمادین این طرح است به منظور جلب نظر افکار عمومی و استقبال از آن است.

شکیب افزود: امسال طرح غربالگری تنبلی چشم با همکاری سه موسسه غیر دولتی سلامت روان، عصر پویا و هفت رنگ در ۵۰۲ مهد کودک استان و همچنین در تمامی خانه های بهداشت روستایی و مراکز بهداشت شهرهای سراسر خراسان رضوی انجام می شود.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی عنوان کرد: در مجموع ۱۰ چشم‌پزشک و ۱۷۳ نفر اپتومتریست در این طرح با بهزیستی استان مشارکت دارند.

وی به انجام طرح غربالگری تنبلی چشم برای ۲۰۵ هزار نفر خراسانی در سال گذشته اشاره کرد و افزود: از این افراد ۲۲ هزار نفر مشکوک به تنبلی چشم تشخیص داده شد.

شکیب تاکید کرد: در مجموع در طرح غربالگری تنبلی چشم سال گذشته در خراسان رضوی هزار و دو کودک به تنبلی قطعی چشم مبتلا بودند.

حسن حاجی پور معاون پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی در ادامه ابراز کرد: ۱.۴ درصد افراد در جهان به تنبلی چشم مبتلا هستند که این آمار در ایران پایین تر است.

وی عنوان کرد: در خراسان رضوی شش دهم درصد کودکان به تنبلی چشم مبتلا هستند که در صورت عدم شناسایی و درمان به موقع ممکن است به کم بینایی شدید و یا در مواردی به نابینایی منجر شود.

پورحاجی افزود: بر اساس پروتکل های سازمان بهزیستی طرح غربالگری تنبلی چشم بنا به ضرورت ملی از سال ۸۷ در کشور آغاز شد ولی در حال حاضر معاینات غربالگری تنبلی چشم در تمام طول سال در مهد ها و پیش دبستانی ها برای کودکان سه تا شش سال انجام می شود.

وی ادامه داد: در این طرح مراحل و معاینات اولیه غربالگری به منظور شناسایی افراد مبتلا و مداخله در درمان مراحل اولیه آن انجام می شود.

پور حاجی عنوان کرد: تست ها و درمان های تخصصی افراد مبتلا در این طرح با حضور سازمان های متولی دیگر امکان پذیر خواهد بود.

معاون پیشگری بهزیستی خراسان رضوی به انجام این طرح در میان عشایر خراسان رضوی اشاره کرد و افزود: در سطح کشور در این زمینه رتبه اول را کسب کردیم.

وی با بیان اینکه انجام رایگان طرح غربالگری امکان پذیر نیست، گفت: آنچه اهمیت دارد شناسایی افراد مبتلا به تنبلی چشم و جلوگیری از پیشرفت آن است و افراد کم بضاعت هم می توانند با معرفی نامه بهزیستی یا کمیته امداد به صورت رایگان از آن استفاده کنند.