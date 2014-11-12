پیشگیری از تنبلی چشم بهترین راه درمان است/ ۳ تا ۵ سال طلایی ترین سن درمان آمبلیوپی

تنبلی چشم با تشخیص به موقع قابل درمان است؛ در حالی که اگر به موقع تشخیص داده نشود درمان آن نیز به مراتب سخت تر خواهد بود و فرد دچار کم بینی و یا نابینایی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آمار نشان می دهد که شیوع تنبلی چشم در جهان دو تا پنج درصد و در ایران شیوع این بیماری یک و چهار دهم درصد و در استان مرکزی طبق آمار به دست آمده در سال ۹۲ مبتلایان به این بیماری ۴۴ صدم درصد برآورد شده اند.

طرح پیشگیری از تنبلی چشم در استان مرکزی نیز از دو روز پیش آغاز شده و در راستای اهداف کشوری در جال انجام است و این مهم تا پایان آذرماه در مهمدکودک های شهرستان های استان مرکزی در حال اجراست.

سرپرست اداره کل بهزیستی استان مرکزی در خصوص پیشگیری از تنبلی چشم در این استان به خبرنگار مهر گفت: اول تا ۳۰ آذر ماه زمانی است که هر ساله در پایگاه های سنجش بینایی و مهدهای کودک زیر نظر بهزیستی طرح پیشگیری از تنبلی چشم برای کودکان یک تا شش سال در استان همزمان با سراسر کشور برگزار می شود.

دکتر بهروز رفیعی با بیان اینکه حدود سه درصد از کودکان می توانند مبتلا به تنبلی چشم باشند، افزود: پارسال در استان مرکزی ۸۵ درصد شهرستان های استان تحت اجرای این طرح قرار گرفتند که حدود هفت و دو دهم درصد دچار این اختلال بودند.

وی ادامه داد: بیماری آمبلیوپی بر اثر انحراف چشم، دوبینی، نزدیک و دور بینی و آستیگماتیسم در افراد ایجاد می شود که گاه به صورت ظاهری قابل تشخیص نمی باشد.

سرپرست اداره کل بهزیستی استان مرکزی ابراز کرد: در سال ۹۳ برنامه پیشگیری از تنبلی چشم با تعداد ۷۰ پايگاه دائم، ۶۵۰ پایگاه غير دائم و سيار، تعداد ۲۲ اپتومتريست، هشت چشم پزشك و سه دستگاه غربالگر بينايي كودكان در سطح استان به مرحله اجرا در آمده و از ابتداي سال تاكنون تعداد سه هزار و ۸۶۴ كودك سه تا شش سال مورد سنجش بينايي قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد: پیش بینی می شود امسال ۹۰ درصد کودکان سه تا شش ساله زیر پوشش اجرای این طرح در استان قرار بگیرند.

سن طلایی تشخیص تنبلی چشم ۳ تا ۵ سال است

یک اپتومتریست در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: سن تشخیص آمبلیوپی سه تا ۹ سال و بهترین زمان برای تشخیص و درمان این بیماری زیر پنج سال است.

وی با تاکید بر اینکه تنها راه پیشگیری از تنبلی چشم، تشخیص به موقع است، افزود: نکته مهم در درمان تنبلی چشم این است که هر چه سن کودک کمتر باشد شانس درمان بیشتر است و مدت زمان درمان نیز کوتاهتر می شود.

یکی از والدین کودکان زیر شش سالی که برای تشخیص تنبلی چشم به مرکز سپیدار شهر اراک مراجعه کرده بود به خبرنگار مهر گفت: اجرای طرح غربالگری تنبلی چشم برای کودکان زیر شش سال بسیار خوب است؛ چرا که با آگاهی هایی که قبل از اجرای طرح از طریق تلویزیون و بروشور توسط بهزیستی داده می شود بیشتر والدین نسبت به این موضوع حساس می شوند.

مدیر یکی از مهدهای کودک هم در این رابطه گفت: اخیرا با اجرای طرح غربالگری تنبلی چشم درمان این بیماری هم آسانتر شده است.

لیلا موسوی ابراز کرد: با تشخیص اولیه این بیماری در کودکان، آنها به بینایی سنج و در صورت عدم درمان به چشم پزشک ارجاع داده می شود.

تنبلی چشم یکی از بیماری ها و یا اختلالات بینایی است که در صورت تشخیص به موقع و درمان سریع قابل رفع و درمان خواهد بود.

شرکت کلیه کودکان زیر شش سال در طرح غربالگری تنبلی چشم یکی از راهکارهای مناسب برای تشخیص و درمان به موقع این بیماری است؛ لذا کلیه والدین باید با حساسیت نسبت به این بیماری و با توجه به اهمیت چشم در بدن کودکانشان نسبت به تشخیص به موقع آن اقدام نمایند.

گزارش از: طاهره قهیه ای