همدان در جذب سرمایه گذاران فرصت سوزی نکند/ تائید يك سرمايه گذار نفي سرمايه گذار ديگر نيست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تبريزي ظهر شنبه در جلسه بررسي طرح هاي دو سرمايه گذار در كميسيون اقتصاد سرمايه گذاري و گردشگري شورا اظهار كرد : ارتقا سطح فضاي كسب و كار و سرمايه گذاري در همدان، توسعه شهري و رونق اقتصادي را به دنبال دارد.

تبريزي با تاكيد بر اينكه در جذب سرمايه گذاران نبايد فرصت سوزي كرد، افزود : عدم حمايت از سرمايه گذاران ، موجب كاهش انگيزه در سرمايه گذاران مي شود.

وي با اشاره به پتانسيل هاي شهر همدان در صنعت گردشگرياضافه كرد : محور گنجنامه و عباس آباد از جمله نقاطي از شهر است كه با توجه ويژه به اينگونه نقاط مي توان در رونق اقتصادي شهر گام برداشت.

رئیس كميسيون اقتصاد، سرمايه گذاري و گردشگري شوراي اسلامي شهر همدان بر ايجاد فضاهاي تفريحي، اقامتي و گردشگري در محور گنجنامه و عباس آباد تاكيد كرد و گفت: اين اقدامات بايد با مطالعات لازم و در خور شأن پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين انجام شود.

محمد تبريزي با اشاره به پیشینه تاریخی همدان افزود: ايجاد فضاهاي تفريحي و گردشگري در پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین باید با رويكرد فرهنگي باشد چرا كه اين اقدام در تشويق و جذب سرمايه گذاران بسيار تاثيرگذار است.

تبريزي با اشاره به اينكه خرد جمعي اعضاي شوراي اسلامي شهر همدان بر حمايت سرمايه گذاران با ايجاد بسترهاي لازم است، اظهار كرد : حمايت از طرح ها و اقدامات استاندارد كه عارضه اي بر سيما و منظر و ترافيك شهري نداشته باشد امری ضروری است.

تبريزي گفت: تائید يك سرمايه گذار نفي سرمايه گذار ديگر نيست و حمايت سرمايه گذاران بايد با ضوابط و ساختارهاي لازم صورت پذيرد.

وی با بيان اينكه مشكلات سرمايه گذاران بايد به صورت منطقي برآورد شود، اضافه كرد: اسناد مالكيت هايي كه در سرمايه گذاريهاي مشترك مشكل دارد بايد هر چه سريعتر رفع شود.

سخنگوي شوراي اسلامي شهر همدان نيز بر حمايت سرمايه گذاران خاص برای سرمايه گذاري در محور گنجنامه تاكيد كرد .

كامران گردان افزود : در بازديد از اماكن ايجاد شده در محور گنجنامه و عباس آباد بعضي از اماكن به نحو شايسته اي احداث شده اند كه بايد مورد حمايت قرار گيرند.

عضو هیئت رييسه شوراي اسلامي شهر همدان نیز با اشاره به نياز همدان به سرمايه گذاري و ايجاد مراكز برندينگ گفت: ايجاد زيرساختهاي گردشگري لازمه شهر همدان است كه تحقق اين امر جذب سرمايه گذار را به دنبال دارد.

حميدرضا طبي مسرور اضافه كرد: محور گنجنامه و عباس آباد زمينه هاي رشد اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي بالقوه اي را دارد كه با حمايت و تقويت حوزه سرمايه گذاري و گردشگري بايد اين پتانسيل ها را به بالفعل تبديل كرد .

طبي مسرور بر تدوين برنامه و طرح جامع خاص براي محور گنجنامه برای ايجاد مراكز گردشگري ، تفريحي و اقامتي تاكيد كرد.

رئیس كميسيون فرهنگي اجتماعي شورای شهر همدان نيز با بيان اينكه كميسيون ماده 100 بايد آخرين مرحله براي حل اختلاف بين شهرداري و سرمايه گذار باشد، افزود: اعضاي كميسيون ماده 100 هم معتقدند مديريت شهري بايد از برخورد سلبی با سرمايه گذاران خودداري كند.

علي رضايي نيز بر رونق صنعت گردشگري با رويكرد فرهنگي تاكيد كرد و گفت: حل مشكلات سرمايه گذاران از دغدغه هاي مهم شورا و شهرداري همدان است.

شهردار همدان نیز با اشاره به اقدامات مديريت شهري در جذب سرمايه گذاران اظهار كرد: باید از ظرفيت هاي گردشگري همدان همچون محور گنجنامه عباس آباد به نحو احسن بهره برد.

سيد مصطفي رسولي گنجنامه را فرصت خوبي براي رونق صنعت گردشگري دانست و افزود : ايجاد اماكن اقامتي و سفره خانه در نقاط توريستي همدان بايد با نظارت كارشناسان و مشاوران آشنا به منطقه صورت پذيرد.