به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین مصلح شنبه‌شب در نشست ستاد ساماندهی شئون فرهنگی شهرستان دشتی با تسلیت فرا رسیدن مام محرم الحرام و ارتحال حضرت آیت الله محمد رضا مهدوی کنی اظهار داشت: باید تلاش شود تا برنامه‌های ماه محرم با تبیین اهداف قیام عاشورا انجام شود.

وی در ادامه بیان داشت: کارهای عمومی که در زمینه فرهنگی در شهرستان مانند دهه ولایت و امامت به‌ویژه عید سعید غدیر صورت می گیرد دارای کیفیت بسیار مطلوبی است.

حجت الاسلام مصلح ادامه داد: ما نباید به وضع موجود راضی باشیم زیرا دشمن اعتقادات ما را مورد هجمه قرار می دهد و ما باید در جواب شبهات دشمن آماده باشیم زیرا تهاجم فرهنگی هر روز جوانان ما را مورد هدف قرار می دهد.

امام جمعه شهر خورموج اضافه کرد: اگر ما در مسایل اعتقادی کار کنیم و از فرصت مام محرم استفاده بکنیم هز گر دشمن نمیتواند در اعتقادات ما رسوخ پیدا کند.

تقارن روز عاشورا با 13 آبان نشان دهنده روحیه استکبار ستیزی است

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دشتی در ادامه این نشست گفت: تقارن روز عاشورا با 13 آبان نشان دهنده روحیه استکبار ستیزی است.

حجت الاسلام سعید توکلیان اظهار داشت: امسال عاشورا با روز 13 آیان مصادف شده است این حسن تقارن، مبعث شده از روحیه استکبار ستیزی نهضت امام حسین علیه اسلام دارد.

وی افزود: امسال در ماه محرم زمینه این فراهم شده است که همه مساجد از روحانی ملبس استفاده کنند و درروستاهای کوچک شهرستان نیز از روحانی ملبس استقبال می کنند.

حجت الاسلام توکلیان تصریح کرد: روحانی ملبس به علم روز مسلح است ومی تواند به شبهات جوانان پاسخ دهد جا دارد بخشداران با تعامل با دهیاران زمینه حضور روحانیون در روستاها را فراهم کنند.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دشتی با مغتنم شمردن حضور روحانیون در شهرستان گفت: جا دارد آموزش و پرورش و دانشگاه ها از این روحانیون برای ترویج آموزه های دینی میان دانش آموزان و دانشجویان استفاده کنند.

پیوست فرهنگی در پروژه های عمرانی شهر خورموج رعایت شده است

شهردار خورموج نیز با اشاره به اهمیت اجرای برنامه‌های فرهنگی گفت: پیوست فرهنگی در پروژه های عمرانی شهر خورموج رعایت شده است.

احمد شیخیانی افزود: شهرداری خورموج با تمام مجموعه های فرهنگی تعامل زیبنده ای دارد در کارهای فرهنگی همیشه پای ثابت مراسمات فرهنگی است.

وی ادامه داد: در آستانه ماه محرم تمامی کوچه های مساجد و حسینیه های شهر خورموج آسفالت می شود و بیرق های عزا نیز در سطح شهر برافراشته می شود.

شهردار خورموج بیان کرد: چراغ های سطح شهر نیز تا پایان ماه صفر خاموش است و شهرداری درعزاداری روز عاشورا و تاسوعا نیز کنار شورای هییات مذهبی به عزاداری می پردازد.