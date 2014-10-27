رولینگ برای هالووین قصه می نویسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گود ریدرز، این نویسنده بریتانیایی اعلام کرده یک هدیه ویژه برای دوستداران «هری پاتر» در روز هالووین دارد و می خواهد با یک داستان کوتاه، آنها را به فضای هالووین ببرد.

وی اعلام کرده از طریق وب سایت پاتر مور که وب سایت رولینگ برای دوستداران هری پاتر است و از طریق آن همه تولیدات فرهنگی او درزمینه هری پاتر منتشر می شود، در تاریخ 31 اکتبر یک داستان کوتاه جدید از او را منتشر می کند.

این داستان با توجه به موضوع هالووین درباره جادوگری است که در یک دوره استاد مدرسه جادوگری هاگوارتز بود. آنهایی که مجموعه «هری پاتر» را خوانده‌اند با دولورس آمبریج آشنا هستند. این شخصیت اولین بار در کتاب «هری پاتر و فرمان ققنوس» به عنوان فرستاده وزارت جادو راهی این مدرسه شده بود. این شخصیت فقط به عنوان یکی از شخصیت‌های منفی داستان‌های «هری پاتر» شناخته نمی‌شود بلکه شخصیتی بود که در کنار لرد ولدمورت هری پاتر را شکنجه جسمی نیز داده بود.

داستان کوتاه جدید رولینگ تنها از 1700 کلمه تشکیل شده و اطلاعات زیادی از پیش زمینه خانم دولورس ارایه می کند.

رولینگ تابستان امسال نیز یک داستان دیگر به وبسایت پاترمور.کام اضافه کرد و در آن به داستان سلستینا، یک ساحره آوازه‌خوان ‌پرداخت که چندین بار از او در مجموعه کتاب‌های هری پاتر نام برده شده اما هیچ وقت ظاهر نشده بود.

این داستان کوتاه 500 کلمه‌ای نیز جزییاتی از زندگی این شخصیت که مشهورترین خواننده دنیای جادوگری است را مشخص می‌کرد. استقبال از این داستان به حدی بود که وب‌سایت پاتر مور را از کار انداخت.

رولینگ اوایل تابستان نیز یک داستان 1500 کلمه‌ای را در همین وب سایت منتشر کرده بود و در آن همه شخصیت‌های اصلی مجموعه کتاب‌های هری پاتر را در دهه چهارم زندگی‌شان تصویر کرده بود.

جی کی رولینگ خالق هری پاتر پس از اتمام مجموعه هفت جلدی «هری پاتر» در سال 2009 وبسیات پاتر مور را راه اندازی کرد تا ضمن ارایه آنلاین این مجموعه، اطلاعات جدیدی درباره این جهان داستانی در اختیار دوستدارانش قرار دهد.