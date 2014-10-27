به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حاجیان‌زاده مدیرعامل کانون با صدور حکمی برای مدیر جدید این مرکز اظهار امیدواری کرده است تا وی با همکاری شورای مرکز آفرینش‌ها بتواند با بهینه‌سازی فعالیت‌ها و فضاهای مجموعه، این مرکز را به عنوان یک مرکز فرهنگی معیار در کانون به همه‌ی مردم ایران اعم از خانواده‌ها، فرزندان آنان، مسوولان کشور و میهمانان و بازدیدکنندگان سایر کشورها معرفی کند.

پیشینه احداث مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری به پیش از انقلاب اسلامی باز می‌گردد و پروژه‌ ساخت این مرکز در ضلع شمال‌شرقی پارک لاله تهران پس از انقلاب و در دوران هشت سال دفاع مقدس ایران متوقف و از سال 1368 و با پایان جنگ تحمیلی این پروژه بار دیگر کلید زده شد.

بر همین اساس در سال 1372 کار ساخت این مرکز بزرگ فرهنگی - که از آن به عنوان بزرگ‌ترین مجتمع فرهنگی‌هنری ویژه کودکان و نوجوانان در ایران یاد می‌کنند - به پایان رسید و پس از آن این مرکز واقع در خیابان حجاب تهران به یکی از مهم‌ترین مراکز برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها و همایش‌های داخلی و خارجی در حوزه‌ی فرهنگ، ادبیات و هنر کودک و نوجوان و دیگر حوزه‌ها تبدیل شد.

در این میان تا سال 1388 اداره‌ این مجموعه بر عهده‌ معاونت پژوهشی وقت کانون بود اما از آن پس با تغییر ساختار و سازمان‌نمای کانون، آن معاونت حذف و مدیریت مرکز آفرینش‌ها به اداره کل کانون استان تهران واگذار شد و اکنون پس از 5 سال این مسوولیت به حوزه‌ مدیرعامل کانون منتقل شده است.

بر اساس این گزارش مجتبی دانشور مدیر جدید مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری متولد سال 1358 و دانشجوی مقطع کارشناسی‌ارشد علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامی است.

وی در آخرین مسوولیت خود از سال 1388 تاکنون به عنوان مدیر روابط عمومی دفتر انتشارات کمک آموزشی وزارت آموزش و پرورش فعالیت می‌کرد اما در سوابق کاری خود عضویت در هیات تحریریه مجله رشد جوان، مسوولیت بخش منابع تصویری و مکتوب دفتر انتشارات کمک آموزشی، مجلات رشد، دبیری اجرایی سه دوره جشنواره عکس رشد و مدیریت بخش نمایشگاهی اولین جشنواره ملی نوآوری‏‌های آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی را ثبت کرده است.

دانشور در عین حال همکاری‌هایی با معاونت اجتماعی، سازمان فرهنگی هنری و سازمان زیبا سازی شهرداری تهران در برگزاری جشنوارهای مختلف در حوزه کودک از جمله «بهترین‌ها برای غنچه‌های شهر»، «جشن عروسک‌ها»، «مسابقه نقاشی شهر شاد خانواده شاد»، «110 کوچه منتظر» و... داشته است و مسوولیت اجرای نمایشگاه کتاب و صنایع دستی جشنواره تابستانی کیش در سال 1392 نیز بر عهده وی گذاشته شده بود.

او همچنین در برگزاری جشنواره هفته ملی کودک در مرکز آفرینش‌های کانون نیز دارای مسوولیت اجرایی بود.

مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون در تهران دارای بیش از 30‌هزار متر مربع زیر بنا است و وجود نزدیک به 10‌هزار مترمربع فضای نمایشگاهی، دو سالن آمفی‌تئاتر 600 و 250 نفری، دو سالن کنفرانس، بازارچه‌ی کودک و نوجوان، موزه‌ی کودک، مرکز فرهنگی‌هنری شماره 43 کانون، کارگاه‌های هنری، نگارخانه، رستوران و فضاهای اداری از جمله ویژگی‌ها و امکانات این مرکز بزرگ کانون به شمار می‌آید.