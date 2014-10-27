عامل مسمومیت شهروندان و دانش آموزان زاهدانی دستگیر شد

عباسعلی ارجمندی در گفتگو با مهر بیان داشت: فرد خاطی که با رها سازی مواد شیمایی در کانال های فاضلاب حاشیه شهر زاهدان موجب مسمومیت بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان در روز یکشنبه شده بود شناسایی و دستگیر شد.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مباحث زیادی پیرامون ارتباط این موضوع با شرارت شنیده می شود نیز بیان داشت: این حادثه هیچ ارتباطی به موضوعات امنیتی و تروریستی ندارد بیان و متاسفانه شایعات بسیاری در این رابطه ساخته و پرداخته شد که هیچ یک از آنها صحت ندارد.

وی بیان داشت: با وقوع این حادثه شناسایی عامل و یا عوامل دخیل در ایجاد آن در دستور کار ماموران قرار گرفت و در کمترین زمان ممکن این حادثه مدیریت شد.

وی بیان داشت: یک فرد ناآگاه از مسائل زیست محیطی روز گذشته در حالی که تصمیم داشت سموم گیاهی تاریخ مصرف گذشته را معدوم کند با تخلیه این مواد در یکی از کانال های فاضلاب حاشیه شهر موجب بروز این حادثه و مسمومیت تعداد زیادی از شهروندان شد.

وی افزود: با دستگیر فرد خاطی انبار این مواد شیمیایی نیز توسط نیروهای انتظامی برای بررسی تحقیقات بیشتر پلمپ شد.

ارجمندی بیان داشت: حال مصدومان ناشی از این حادثه خوب است و تعداد زیادی از دانش آموزان که دچار تنگی تنفس شده بودند با دریافت خدمات درمانی از بیمارستان مرخص و به خانه بازگشتند.

وی افزود: برای تحقیقات بیشتر توسط دستگاه های بهداشتی و محیط زیست نسبت به نمونه برداری لازم اقدام و دستور پاکسازی منطقه از مواد سمی صادر شده است.