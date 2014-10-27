به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دوشنبه شب نود با طرح سوال پیامکی این برنامه آغاز شد که البته خیلی متعارف نبود و به قول عادل فردوسی پور شاید کمی "فان" بود. این سوال در مورد طرفداران فوتبال ایران بود که طرفدار کدام تیم ایرانی و رئال مادرید و بارسلونا هستند.

اما مهمان نخست این برنامه حبیب کاشانی مدیر تیم فوتبال امید ایران بود. قبل از اینکه کاشانی بخواهد در مورد تیم امید صحبت کند، گزارشی از ناکامی تیم های پایه و نرفتن تیم امید به المپیک در 40 سال گذشته پخش شد و البته در دل آن انتقادات زیادی از مسئولان فوتبال کشور خصوصا علی کفاشیان نهفته بود.

در ادامه و در بخش تقویم نود حامد کاویانپور به دلایل شکست تیم ملی ایران برابر بحرین اشاره کرد و گفت: هنوز هم یاد آن بازی می افتم ناراحت می شوم. ما یک هفته زودتر به بحرین رفتیم و همین امر مشکلاتی را برای ما ایجاد کرد. در روز بازی هم به یک رستوران دعوت شده بودیم که برخلاف روزهای دیگر بیرون از هتل ناهار خوردیم و وضعیت بازیکنان بهم ریخت.

کاویانپور در بخش دیگری از صحبت هایش به ماجرای حاشیه های تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت های لبنان اشاره کرد. وی تاکید کرد که آن تیم حاشیه های زیادی داشت اما اینطور نبود که بازیکنان به شب زنده‌داری بپردازند!

برنامه این هفته به خاطر راه ندادن دوربین های تلویزیونی به ورزشگاه بدون پرداختن به رقابت های لیگ برتر و جام حذفی روی انتن رفت و بخش عمده این برنامه به بررسی راهکارهای حل مشکل حق پخش گذشت.

مهدی تاج رئیس سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران با حضور در برنامه نود موانع و مشکلات موجود بر سر راه حل مشکل حق پخش تلویزیونی را تشریح و ابراز امیدواری کرد با دخالت دولت و مجلس و تعامل صداوسیما با فدراسیون فوتبال این مشکل بزودی حل شود و رقابتهای فوتبال برای مردم پخش شود.

تاج البته در بخش پایانی این برنامه خبر خوشی را اعلام و تاکید کرد که مشکل حق پخش بزودی حل خواهد شد و قرار است او به همراه علی کفاشیان در جلساتی با نمایندگان مجلس و هیات دولت شرکت کنند و مشکل را حل کنند.