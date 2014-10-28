امیر مشهدی عباس کارگردان «نیم وجبی» درباره حضور این اثر نمایشی در جشنواره عروسکی بانکوک به خبرنگار مهر گفت: نمایش «نیم وجبی» که پیش از این در ایران اجراهای موفقی داشته و در تهران و شهرستان هایی چون شیراز و زاهدان نیز به صحنه رفته قرار است از 31 اکتبر تا 14 نوامبر (9 تا 23 آبان) در جشنواره تئاتر عروسکی بانکوک در کشور تایلند شرکت داشته باشد.

وی افزود: این نمایش 7 نوامبر مصادف با 16 آبانماه یک اجرا در بخش مسابقه این جشنواره خواهد داشت. world Puppet Theatre Festival یکی از بزرگترین فستیوال های عروسکی دنیا است که هر سال در یک کشور برگزار می شود. سال‌های پیش این جشنواره در کشورهای قزاقستان و ترکیه برپا شده و امسال در تایلند برگزار می شود.

نویسنده برنامه «فیتیله، جمعه تعطیله» درباره ویژگی های این جشنواره توضیح داد: امسال در این فستیوال از بین 800 نمایش ارائه شده 100 اثر از 80 کشور پذیرفته شده اند که نمایش از جمله نمایش زنده - عروسکی «نیم وجبی» در بخش کودک و مسابقه قرار دارند. این جشنواره بخش‌های دیگری چون فیلم تئاتر، خیابانی و پرفورمنس نیز دارد که بقیه نمایش‌های انتخابی در آن بخش ها به صحنه می روند. علاوه بر بخش های ذکر شده 24 گروه نیز در بخش مهمان حضور دارند. در این جشنواره گروه های معتبر نمایش عروسکی شرکت می کنند به همین دلیل حضور در آن برای ما ارزشمند است.

این کارگردان باسابقه تئاتر کودک ادامه داد: نمایش «نیم وجبی» اثری بی کلام درباره نوزادی است که یک روز با پدرش تنها می ماند و ماجراهای باورنکردنی برای پدرش ایجاد می کند. در این نمایش موزیکال از تکنیک اوریگامی برای ساخت و ساز وسائل صحنه استفاده شده است که همین مساله باعث ارتباط بیشتر مخاطبان با کار می شود.

مشهدی عباس در پایان یادآور شد: همچنین در این دوره از جشنواره به مناسبت بزرگداشت شکسپیر همه گروه های شرکت‌کننده قطعه ای کوتاه از نمایشنامه های شکسپیر را آماده کرده‌اند که بعد از شام در مراسم های کوچکی که برپا می شود، آن را اجرا می کنند. گروه ما نیز بخشی از نمایشنامه «رومئو و ژولیت» را به مدت 5 دقیقه آماده اجرا کرده است.

نمایش «نیم وجبی» کاری از گروه هنری «هفت، پنج، یک» بوده که بهناز مهدی خواه و حمیدرضا حسینعلی بازیگران آن هستند. طراحی و ساخت عروسک های این نمایش را بهناز مهدی خواه انجام داده است.