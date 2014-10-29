به گزارش خبرنگار مهر، علی ابراهیمی صبح چهارشنبه در بررسی وضعیت مناطق عشایری استان بوشهر اظهار داشت: عشایر در استان بوشهر هشت ماه در سال سکونت دارند و نیاز است که شرایط مناسبی برای حضور آنها در استان فراهم شود.

وی با اشاره به تولید سالانه 12 هزار تن محصولات کشاورزی توسط عشایر استان بوشهر، خاطرنشان ساخت: بیش از شش هزار و 500 تن گوشت قرمز نیز سالانه توسط عشایر در استان بوشهر تولید می‌شود.

مدیرکل امور عشایری استان بوشهر با اشاره به حضور پنج هزار و 300 خانوار عشایری در مناطق قشلاقی استان بوشهر، تصریح کرد: عشایر با 800 هزار راس دام از 15 آبان‌ماه در مناطق قشلاقی استان حضور می‌یابند.

پرداخت تسهیلات مناسب برای اجرای طرح‌های پرواربندی دام عشایر استان

وی به ارائه خدمات مناسب اداره کل امور عشایر استان بوشهر به عشایر کوچ‌رو و اسکان یافته اشاره کرد و افزود: تسهیلات اعتباری اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی نیز امسال به عشایر پرداخت می‌شود.

ابراهیمی با اشاره به بهره‌مندی عشایر از خدمات ویژه آبرسانی، توزیع ارزاق، خدمات دامپروری، تسهیلات اعتباری و امور زیربنایی در مدت اقامت خود در استان، اضافه کرد: 650 هکتار از مراتع استان بوشهر در اختیار دام‌های عشایر است.

وی از پرداخت تسهیلات مناسب برای اجرای طرح‌های پرواربندی دام عشایر استان بوشهر از محل صندوق توسعه ملی خبر داد و افزود: به منظور تامین برق مورد نیاز منطقه عشایر نشین دیر تاسیسات مولد خورشیدی اجرا خواهد شد.