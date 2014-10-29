داور انگلیسی به دلیل تنها سفر کردن جریمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "مارک کلاتنبرگ" قضاوت دیدار تیم‎های وست‌برومویچ و کریستال پالاس را بر عهده داشت و پس از پایان دیدار برای اینکه بتواند خود را به تماشای یک کنسرت برساند، به تنهایی با اتومبیل خود به "هاوثورن" سفر کرد.

بر پایه گزارش رسانه‎های انگلیسی، اتحادیه فوتبال انگلستان به تنهایی سفر کردن داوران را منع کرده است و داوران باید به همراه کمک‎های خود به محل برگزاری مسابقه مسافرت کنند.

کلاتنبرگ به دلیل همین تخلف در هفته پیش رو مجاز به قضاوت نخواهد بود.

گزارش ها همچنین حاکی از این است که این داور جنجالی با "نیل وارنوک"، سرمربی کریستال پالاس، پس از پایان مسابقه در اتومبیل خود گفتگو کرده است.