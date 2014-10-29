مسایل کارشناسی پدافند غیر عامل مورد غفلت قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلام عسگر کریمیان ظهر چهارشنبه در همایش پدافند زیستی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بیان این مطلب اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در طول سال های گذشته توانسته در مقابل دشمنان ایستادگی و مقاومت کند، اما در حال حاضر با توجه به توانمندی های دشمنان در زمینه پدافند غیرعامل باید توجه جدی به این امر داشته باشیم.

وی همچنین در ادامه با بیان اینکه دشمنان فرا منطقه ای در زمینه پدافند غیر عامل دارای امکانات پیشرفته هستند، افزود: در صورت عدم شناخت و آمادگی ما دشمنان می توانند با استفاده از تجهیزات خود در زمان کوتاهی کشور را از پای در آورند.

فرمانده سپاه عاشورا آذربایجان شرقی تاکید کرد: در حال حاضر باید در مقابل تهدیدات زیستی دشمنان زنده بمانیم تا بتوانیم با مقاومت خود دشمنان از را از قدرت بیاندازیم و اجرای طرح های پدافند غیر عامل به عنوان عاملی موثر در مقابله با دشمن زمانی محقق می شود که هدف مشترکی در میان مسوولان، مردم و نیروهای مسلح تبیین باشد.

وی آموزش مردم در زمینه پدافند غیرعامل زیستی را یکی از ضروریات دانست و افزود: اگر در این زمینه آموزش های لازم به مردم داده نشود، در صورت کوچکترین تهدیدی با مشکلات فراوانی در جامعه روبه رو می شویم چرا که حوزه زیستی به صورت مستقیم با زندگی مردم ارتباط دارد.

سردار کریمیان همچنین در ادامه اظهار داشت: امروزه بعد از ۳۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی متاسفانه در زمینه پدافند غیرعامل با کمبود اطلاعات مواجه هستیم و ضروری است که برای افزایش اطلاعات و آگاهی های لازم در این خصوص تلاش کنیم.

فرمانده سپاه عاشورا آذربایجان شرقی در پایان سخنان خود خاطر نشان شد: با وجود اینکه سال ها از اتمام جنگ در ایران می گذرد، اما در حال حاضر با تغییر شکل جنگ توسط دشمن روبرو هستیم و مقابله با این نوع از جنگ مستلزم مسلح شدن به سلاح های متناسب است.

گفتنی است همایش پدافند زیستی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با حضور متخصصان کشوری و استانی در مرکز بهداشت استان برگزار شد.