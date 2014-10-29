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۷ آبان ۱۳۹۳، ۱۴:۳۲

ارزانی بیرگانی:

یکی از مشکلات واحدهای تولیدی اهواز مطالبات آنها از شرکتهای دولتی است

یکی از مشکلات واحدهای تولیدی اهواز مطالبات آنها از شرکتهای دولتی است

اهواز - خبرگزاری مهر:فرماندار اهواز مطالبات بالای واحدهای تولیدی این شهرستان از شرکت های و دستگاه های دولتی را یکی از مشکلات تولیدکنندگان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل ارزانی بیرگانی پیش از ظهر امروز در نشست با تولیدکنندگان بخش خصوصی به نقش مهم صنعتگران و تولید کنندگان بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: صنعت گره های بزرگی را در استان باز می کند و کمک به رونق کسب و کار تولید کنندگان، کمک به اشتغالزایی و توسعه استان است.

وی افزود: استعدادهای فراوانی در استان خوزستان و شهرستان اهواز داریم که امیدواریم بتوانیم با برطرف کردن برخی موانع به رونق کسب و کار آنها کمک کنیم.

فرماندار اهواز ادامه داد: بر اساس مواردی که در این جلسه هم اندیشی مطرح شد مشکلاتی که صنعتگران با امور مالیاتی از جمله در خصوص پرداخت ارزش افزوده و زمان پرداخت آن دارند در رده اول و مسائلی در زمینه اخذ یا پرداخت تسهیلات بانکی و تامین اجتماعی نیز پس از آن قرار دارد.

ارزانی بیرگانی افزود: مسائل مربوط به خدمات شهری از جمله جاده دسترسی، گاز و آب، رفت و آمد به شهرک صنعتی و مواردی که به شهرداری مربوط می شود نیز از جمله مسائل مربوط به واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی عنوان شد.

فرماندار اهواز، مطالبات واحدهای تولیدی از شرکتهای دولتی و عدم چرخش مناسب سرمایه در گردش را از دیگری مشکلات مطرح شده عنوان کرد.

رئیس شورای اشتغال شهرستان اهواز بیان کرد: در برخی از موارد موانع اداری و ناهماهنگیها مانع از پرداختن به امور فنی تولید و توسعه می شود که با برطرف کردن این موانع می توان علاوه بر رونق دادن به بخش خصوصی به بهبود اشتغال کمک کرد.

کد مطلب 2412369

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