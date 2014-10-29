یکی از مشکلات واحدهای تولیدی اهواز مطالبات آنها از شرکتهای دولتی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل ارزانی بیرگانی پیش از ظهر امروز در نشست با تولیدکنندگان بخش خصوصی به نقش مهم صنعتگران و تولید کنندگان بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: صنعت گره های بزرگی را در استان باز می کند و کمک به رونق کسب و کار تولید کنندگان، کمک به اشتغالزایی و توسعه استان است.

وی افزود: استعدادهای فراوانی در استان خوزستان و شهرستان اهواز داریم که امیدواریم بتوانیم با برطرف کردن برخی موانع به رونق کسب و کار آنها کمک کنیم.

فرماندار اهواز ادامه داد: بر اساس مواردی که در این جلسه هم اندیشی مطرح شد مشکلاتی که صنعتگران با امور مالیاتی از جمله در خصوص پرداخت ارزش افزوده و زمان پرداخت آن دارند در رده اول و مسائلی در زمینه اخذ یا پرداخت تسهیلات بانکی و تامین اجتماعی نیز پس از آن قرار دارد.

ارزانی بیرگانی افزود: مسائل مربوط به خدمات شهری از جمله جاده دسترسی، گاز و آب، رفت و آمد به شهرک صنعتی و مواردی که به شهرداری مربوط می شود نیز از جمله مسائل مربوط به واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی عنوان شد.

فرماندار اهواز، مطالبات واحدهای تولیدی از شرکتهای دولتی و عدم چرخش مناسب سرمایه در گردش را از دیگری مشکلات مطرح شده عنوان کرد.

رئیس شورای اشتغال شهرستان اهواز بیان کرد: در برخی از موارد موانع اداری و ناهماهنگیها مانع از پرداختن به امور فنی تولید و توسعه می شود که با برطرف کردن این موانع می توان علاوه بر رونق دادن به بخش خصوصی به بهبود اشتغال کمک کرد.