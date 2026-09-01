به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیآبادی ظهر سهشنبه در مراسم آبگیری سد کبوترلانه کنگاور با اشاره به اهمیت منابع آب اظهار کرد: آب کالایی بسیار بااهمیت است و کشور ما از منابع آبی فراوانی برخوردار نیست، بنابراین باید از این نعمت الهی به بهترین شکل استفاده کنیم.
وزیر نیرو با بیان اینکه بخش قابل توجهی از نیاز کشور از منابع آب زیرزمینی تأمین میشود، افزود: امروز باید با دقت بیشتری از سفرههای آب زیرزمینی استفاده کنیم، چرا که در صورت تداوم برداشت بیرویه، این منابع از بین میروند.
وی تصریح کرد: اگر آبخوانها و مخازن زیرزمینی را از دست بدهیم، با فرونشست زمین و در نهایت از بین رفتن ظرفیتهای کشاورزی و زیستمحیطی مواجه خواهیم شد؛ بنابراین تمام تلاش وزارت نیرو حفظ منابع آب زیرزمینی و حفاظت از اقلیم است.
علیآبادی با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف آب گفت: منظور ما این نیست که مردم آب مصرف نکنند، بلکه باید آب را بهینه مصرف کنیم و بهرهوری در مصرف آب را افزایش دهیم.
وی با اشاره به مصرف آب در بخش کشاورزی افزود: بر اساس برنامههای موجود، باید میزان مصرف آب در این بخش کاهش پیدا کند و مدیریت مصرف با جدیت دنبال شود.
وزیر نیرو ادامه داد: بیش از ۱۵۰ میلیارد مترمکعب به سفرههای آب زیرزمینی بدهکار هستیم و سطح آبهای زیرزمینی در بسیاری از مناطق بهشدت کاهش یافته است؛ بنابراین اگر منابع آبی را درست مدیریت نکنیم، مناطق کشاورزی و سکونتگاههای ما با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
وی با بیان اینکه اجرای طرحهای آبی باید با رعایت حقوق مردم همراه باشد، گفت: سد کبوترلانه به لطف خدا ساخته شده و وزارت نیرو برنامه دارد هیچ پروژهای را ناتمام نگذارد.
علیآبادی تأکید کرد: حقوق مردم باید در اجرای پروژهها مورد توجه قرار گیرد و همزمان با آبگیری سد، موضوع اراضی واقع در بستر و حریم، شبکه انتقال و سایر زیرساختهای مرتبط نیز باید دنبال شود.
توسعه شیرینسازی و انتقال آب
وزیر نیرو همچنین از برنامههای گسترده این وزارتخانه برای شیرینسازی و انتقال آب خبر داد و گفت: فناوریهای مورد نیاز این حوزه امروز در کشور بومی شده و میتوان با استفاده از این ظرفیت، آب مورد نیاز مناطق مختلف را تأمین کرد.
وی افزود: توسعه شیرینسازی آبهای شور باید از نظر اقتصادی نیز توجیهپذیر باشد تا امکان استفاده پایدار از این ظرفیت فراهم شود.
علیآبادی با اشاره به نامگذاری سد کبوترلانه به «سد آناهیتا» گفت: پیشنهاد خوبی برای پیوند نام این طرح با تاریخ و تمدن منطقه مطرح شد و امیدواریم این پروژه نیز به سرعت تکمیل شود.
وی خاطرنشان کرد: سد آناهیتا به عنوان یادگار سفر رئیسجمهور شهید به منطقه و طرحی که در آن سفر کلنگزنی شده، باید با جدیت دنبال و تکمیل شود.
وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کشور و ضرورت حفظ وحدت اظهار کرد: در شرایطی که دشمن در حال تهدید کشور است، باید دست در دست یکدیگر باشیم و از نیروهای مسلح حمایت کنیم.
وی گفت: همانگونه که نیروهای مسلح در دفاع از کشور مردانه ایستادهاند، همه باید برای حفظ وحدت، امنیت و پیشرفت کشور در کنار یکدیگر قرار بگیریم.
علیآبادی با تأکید بر اینکه دولت برای خدمترسانی به مردم تلاش میکند، افزود: همه همکاران در دولت شبانهروز تلاش میکنند تا خدمات بیشتری به مردم ارائه شود و وزارت نیرو نیز با تمام توان اجرای طرحهای آب و برق و تأمین نیازهای اساسی مردم را دنبال خواهد کرد.
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