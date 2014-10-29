به گزارش خبرنگار مهر، رمضان امیری ظهر امروز پس از بازدید میهمانان تهرانی از زندان جدید زنان اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پیش از این، زندان زنان در فضای زندان مرکزی قرار داشت که به لحاظ تراکم جمعیت این زندان و از سویی به دلیل آسیب پذیری بیشتر بانوان برنامه ریزی هایی برای جداسازی این مکان انجام شد.

وی افزود: زندان زنان کمبودهایی از نظر امنیتی، فرهنگی و تجهیزاتی داشت که خیران با کمک ۲۲۰ میلیون تومانی خود این فضا را تکمیل کردند و ایجاد فضاهای فرهنگی، ایجاد مهدکودک و تجهیز خوابگاه های بانوان شیرده و باردار و ایجاد اشتغال از این موارد بوده است.

مدیر کل زندان های استان اصفهان ایجاد با بیان اینکه این فضاها الگویی برای سایر استان ها هم هست، تاکید کرد: راه اندازی بخش مرکز مشاوره روان درمانی یکی از اقدامات انجام شده برای زندان بانوان است که حدود یک سوم بانوان تحت درمان این مرکز هستند.

وی ادامه داد: در این مرکز آموزش مهارت های اساسی زندگی، آسیب‌های اجتماعی و نحوه زندگی در زندان به گونه ای که آرامش خود آنها و هم بندان تامین شود در حال انجام است که به یقین نتیجه بسیار خوبی به دست خواهد آمد.

امیری با اشاره به بازدید مهمانانی از زندان نسوان بیان داشت: با توجه به اینکه روان درمانی نیازمند افراد متخصص و با تجربه است از مهمانان با تجربه تهرانی در این زمینه از جمله دکتر شمس معاون سابق سازمان زندان ها و دارای دکترای روانشناسی و تیم شهرداری تهران با مدیریت خانم مشیری که پیش از این اقداماتی در این زمینه انجام داده اند دعوت کردیم تا با بازدید از زندان بانوان به تعامل نظر با آنها پرداخته و از تجریبات آنها در این زمینه استفاده کنیم.