طرح نجات منابع آب زیرزمینی کلید خورد/ ایجاد 11 کمیته تخصصی استاندارد آب

به گزارش خبرگزاری مهر، تقي عبادي در خصوص بودجه سال 1394 بخش آب و آبفا اظهارداشت: با تصویب هیئت وزیران و پیگیری‌های انجام شده با مجلس شورای اسلامی، بودجه سال 94 یک بودجه تحولی در بخش آب خواهد بود که از مباحث سازه‌ای به سمت تحول در بخش‌های غیرسازه‌ای سوق داده شده است.

مدیرکل دفتر استانداردهاي فني، مهندسي، اجتماعي، زيست محيطي آب و آبفای وزارت نیرو گفت: در بودجه سال آینده 500 میلیارد تومان برای اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی اختصاص خواهد یافت.

وی از پیگیری اعتبار لازم برای طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در سال جاری در این دفتر با همکاری دفتر نظام‌های بهره‌برداری و حفاظت آب و آبفا و شرکت مدیریت منابع آب ایران خبر داد و افزود: برای اجرای این طرح، حدود 500 میلیارد تومان بودجه در سال 1394 اختصاص خواهد یافت.

عبادی با اشاره به تدوین طرح مدیریت پروژه در وزارت نیرو بیان داشت: وقتی سازمانی دارای ماموریت‌های متعدد باشد این ماموریت‌ها باید به صورت نظام‌مند تعریف شود، همانند بخش آب که شامل کنترل و مهار آب‌ ها، مدیریت حوضه، محیط زیست، آب‌های زیرزمینی، توسعه شبکه‌های کشاورزی، توسعه آبرسانی به شهرها و روستاها، طرح‌های فاضلاب و چندین شرح خدمات دیگر که تمامی این کارها باید با "نظام مدیریت پروژه" کنترل و هدایت شوند.

مدیرکل دفتر استانداردهاي فني، مهندسي، اجتماعي، زيست محيطي آب و آبفای وزارت نیرو تاکید کرد: با مرور برنامه‌ها و مشورت با سرآمدان بخش فنی - اجرایی کشور، اجرای مدیریت پروژه سازمانی در بخش آب با عنوان تدوین استانداردهای مدیریت پروژه و استقرار آن در صنعت آب و آبفا در دست تدوین است که شامل بخش‌های حاکمیتی و اجرایی است و مدیریت تمامی طرح‌های بخش آب در قالب این نظام تعریف و راهبری شوند.

وی با اشاره به وظیفه محول شده تدوین استانداردها و ضوابط بخش آب و آبفا تصریح کرد: در طرح‌ استاندارد آب و آبفا 11 کمیته تخصصی تشکیل شده که این کمیته‌ها با توجه به رشته‌هایی که در حوزه آب و آبفا وجود دارد برای هر فعالیت استاندارد مشخص آن را تدوین کنند.