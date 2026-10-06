به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی هنر، دبیرخانه یازدهمین جشنواره ملی پوشاک «بومتن» مستقر در جهاددانشگاهی هنر، کارگاه تخصصی و عملی «بازآفرینی نقوش هندسی ایرانی با زبان معاصر برای طراحی پوشاک و پارچه» را با هدف آشنایی علاقه‌مندان با شیوه بازآفرینی و کاربرد خلاقانه نقوش سنتی در طراحی معاصر برگزار کرد.

کارگاه تخصصی و عملی «بازآفرینی نقوش هندسی ایرانی با زبان معاصر برای طراحی پوشاک و پارچه» با همکاری انجمن علمی نقاشی ایرانی دانشگاه هنر ایران و در ارتباط با بخش رقابتی «نقش تن‌پوش» یازدهمین جشنواره ملی پوشاک «بومتن»، یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ در پردیس باغ ملی دانشگاه هنر ایران برگزار شد.

در این کارگاه که با حضور دانشجویان دانشگاه هنر ایران، علاقه‌مندان حوزه طراحی پارچه و اعضای دبیرخانه جشنواره «بومتن» برگزار شد، مریم کشمیری، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)، به تشریح پیشینه نقوش هندسی ایرانی از ایران باستان تا دوره اسلامی و کاربرد این نقوش در هنرهایی همچون سفال، فرش و پارچه پرداخت.

وی همچنین مبانی طراحی و تکثیر هندسه ایرانی به شیوه قدما و روش‌های بازآفرینی و تغییر این نقوش با حفظ هویت و ماهیت اصلی آن‌ها را برای شرکت‌کنندگان تشریح کرد.

در بخش عملی کارگاه، شرکت‌کنندگان در گروه‌های چندنفره با استفاده از شش طرح سنتی و اصیل ایرانی، به طراحی ایده‌هایی برای استفاده خلاقانه از نقوش در پوشاک پرداختند و با راهنمایی مدرس، طرح‌های خود را توسعه دادند. در ادامه نیز گروه‌ها آثار خود را ارائه و درباره ایده‌ها و شیوه اجرای آن‌ها گفت‌وگو کردند.

همچنین زینب شاکری، دبیر اجرایی یازدهمین جشنواره ملی پوشاک «بومتن»، در پایان کارگاه توضیحاتی درباره جشنواره و بخش رقابتی «نقش تن‌پوش» ارائه کرد و علاقه‌مندان را به شرکت در این بخش و ارائه آثار خود دعوت کرد.

در پایان این برنامه، به شرکت‌کنندگان گواهی حضور از سوی جهاددانشگاهی هنر اعطا شد.یازدهمین جشنواره ملی پوشاک «بومتن» توسط معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی هنر، با مشارکت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و با حمایت کارگروه ساماندهی مُد و لباس کشور، معاونت فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تولیدکنندگان مطرح حوزه پوشاک، و اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران در حال برگزاری است.